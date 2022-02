Moderný päťboj, box a vzpieranie predbežne nie sú v programe OH 2028

Peking 3. februára (TASR) - Moderný päťboj, box a vzpieranie nie sú súčasťou predbežného programu olympijských hier 2028 v Los Angeles. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) to oznámil vo štvrtok v dejisku ZOH 2022 v Pekingu.



"Box, vzpieranie a moderný päťboj môžu byť do roku 2023 zaradené do programu olympijských hier v Los Angeles. Musia však dovtedy dokázať, že vyriešili požiadavky MOV z 9. decembra 2021," citovala DPA z oficiálneho vyhlásenia MOV.



Vzpieranie dlhodobo čelí problémom s vysokým počtom dopingových prípadov. Moderný päťboj sa na OH v Tokiu postaral o škandál, keď nemecká trénerka Kim Raisnerová udrela päsťou počas súťaže nervózneho koňa, ktorý odmietol preskočiť prekážku na parkúre. Strešný orgán športu UIPM po kritike od ochrancov zvierat následne zverejnil plán nahradiť v päťboji jazdectvo iným športom, čo sa stretlo s nevôľou súčasných i bývalých pretekárov.



Medzinárodná asociácia amatérskeho boxu (AIBA) má za sebou sériu škandálov, podozrenia z korupcie, ovplyvňovania výsledkov zápasov a jej bývalého prezidenta Gafira Rachimova z Uzbekistanu spájali s organizovaným zločinom. MOV jej preto odobral právo riadiť kvalifikáciu na OH i súťaže v Tokiu.