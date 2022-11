Moderný päťboj: Prekážkový beh nahradí jazdectvo, rozhodol kongres

Monaco 13. novembra (TASR) - Parkúrové jazdectvo už nebude súčasťou moderného päťboja. Delegáti kongresu Medzinárodnej únie moderného päťboja (UIPM) v online hlasovaní rozhodli, že ho nahradí prekážkový beh.



UIPM presadzovala zmenu v snahe zachovať moderný päťboj v programe olympijských hier. Jazda na koni už pre funkcionárov nebola dostatočne atraktívna a k jej vyradeniu prispel aj incident na vlaňajších OH v Tokiu. Z hier vtedy vylúčili trénerku nemeckého tímu Kim Raisnerovú, ktorá udrela počas jazdeckej súťaže koňa päsťou. Trénerku nahnevalo, že kôň odmietol preskočiť prekážku a jej zverenka Annika Schleuová preto prišla o možnosť bojovať o zlato.



Z 83 hlasujúcich delegátov bolo za zaradenie novej disciplíny 69, proti 11 a traja sa zdržali. Zmenu musí ešte odobriť Medzinárodný olympijský výbor (MOV), pripomenula agentúra AP. Medzi disciplínami zostávajú cezpoľný beh, plávanie, laserová streľba a šerm. V divácky atraktívnom prekážkovom behu čakajú na päťbojárov napríklad lanové bludisko, či lezenie na stenu.



"Nezabúdame na našu minulosť, naše dedičstvo, ale cieľom je budúcnosť," uviedol prezident UIPM Klaus Schormann. "Je veľmi dôležité, že členovia poskytli silný mandát na integráciu prekážkovej disciplíny do nášho olympijského multišportu." Nový formát by mali uviesť do života už na šampionátoch v roku 2023.