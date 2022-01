Schleuová nebude čeliť žalobe za zlé zaobchádzanie s jej koňom na OH

Potsdam 11. januára (TASR) - Nemecká reprezentantka v modernom päťboji Annika Schleuová nebude čeliť žalobe za zlé zaobchádzanie s jej koňom na vlaňajších OH v Tokiu. Prokuratúra v meste Potsdam zastavila trestné stíhanie 31-ročnej športovkyne i jej trénerky Kim Raisnerovej.



Ako v utorok informovala agentúra AFP, Schleuová súhlasila, že odovzdá peňažnú sumu 500 eur charite. Podľa jej právnych zástupcov to však neznamená, že uznala svoju vinu v prípade.



Schleuová, ktorá útočila v Tokiu na zlato, si pre jazdeckú časť vyžrebovala koňa s menom Saint Boy. Ten jej však odmietol skákať. Nemecká reprezentantka sa ho snažila pomocou bičíka a ostrôh prinútiť k poslušnosti. Trénerka ju vyzvala, aby koňa udrela a sama to päsťou do stehna aj urobila. Schleuová nakoniec obsadila až 31. miesto. Raisnerovú po incidente vylúčili z OH 2020.



Aj vzhľadom na túto udalosť parkúrové jazdectvo vyradili z moderného päťboja, po OH 2024 v Paríži ho nahradí iná disciplína. Za vyradenie tvrdo bojovala najmä Organizácia za etické zaobchádzanie so zvieratami (PETA). Podľa webu insidethegames by parkúr mala nahradiť cyklistika.