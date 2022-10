Modeste umlčal kritikov. Dortmund vyrovnal s Bayernom v 95. minúte

Dortmund 9. októbra (TASR) - Štyri góly, divoký záver a množstvo zaujímavých momentov, o ktorých sa diskutuje aj po zápase. To priniesol najsledovanejší súboj v nemeckej Bundeslige, v ktorom Dortmund remizoval s Bayernom 2:2. Domáci prehrávali v 'Der Klassiker' 0:2, ale štvrťhodinu pred koncom znížili a v 95. minúte z poslednej akcie zápasu vyrovnal Anthony Modeste.



Tridsaťštyriročný veterán sa stal kľúčovým hráčom “žlto-čiernych” a umlčal ostrú kritiku, ktorá sa na neho zniesla za nevýrazné výkony po letnom prestupne z Kolína nad Rýnom. Francúzsky útočník prišiel na ihrisko v 70. minúte a výrazne prispel k prvej remíze Dortmundu v sezóne a najmä k zastaveniu osemzápasovej série prehier vo vzájomných súbojoch s Bayernom.



V 74. minúte prihral na gól sedemnásťročnému Youssoufovi Moukokovi, ktorý sa stal najmladším strelcom v histórii nemeckej klasiky a vykresal nádej domácich na bod. V 83. minúte síce spálil Modeste tutovku, keď neuspel zblízka proti Manuelovi Neuerovi, ale v úplnom závere rozjasal osemdesiattisícový dav v Signal Iduna Parku. Dortmund v záverečnom tlaku proti desiatim hráčom Bayernu, do ktorého sa zapojil aj brankár Alexander Meyer, nakopol loptu do šestnástky, obranca Nico Schlotterbeck poslal výborný center na zadnú žrď kde čakal Modeste a zblízka hlavou “upratal” loptu do siete. Hrdina Borussie si po zápase zobral na ihrisko deti a v rozhovore pre Sky priznal, že pocítil kritiku za svoje výkony. “Cez týždeň som sa sťažoval, že dostávam málo centrov, tak som bol trochu prekvapený, že v závere prišla lopta ku mne. Našťastie to vyšlo, máme radosť,” povedal Modeste podľa agentúry AFP.



Bayern mal derby výborne rozohraté. V 33. minúte našiel Jamal Musiala spätnou prihrávkou Leona Goretzku a muž, ktorý strávil šesť sezón v drese Schalke, odvekého rivala Dortmundu, otvoril skóre presnou strelou spoza šestnástky. V 53. minúte sa po ďalšej akcii Musialu dostal k lopte Leroy Sane a štvrtým gólom v sezóne dostal Bavorov do vedenia 2:0. Dortmund sa vrátil na palubu po góle Moukoka a nádej domácich stúpla po vylúčení Kingsleyho Comana, ktorý v 90. minúte putoval predčasne pod sprchy po druhej žltej karte za faul na Karimiho Adeyemiho.



V zápase rozdal rozhodca deväť žltých kariet, z toho tri v úvodných štrnástich minútach. Napomenutie dostal aj Jude Bellingham, ktorý fauloval svojho bývalého spoluhráča z mládežníckych reprezentácii Anglicka Musialu. Kapitán Borussie mohol vidieť aj červenú kartu, keď zasiahol do hlavy obrancu Bayernu Alphonsa Daviesa, ale jeho zákrok zostal nepotrestaný. Daviesa má podozrenie na otras mozgu. “Dostal kopanec do tváre, to mala byť druhá žltá karta,” posťažoval sa tréner Bayernu Julian Nagelsmann, ale uznal, že remíza bola spravodlivá. “Mali sme streliť tretí gól. Ak by sa nám to podarilo, bolo by rozhodnuté,” dodal.



Kormidelník Borussie Edin Terzič žiaril spokojnosťou. “V závere sme vrhli všetko do útoku. Potrebovali sme každého hráča. Som rád, že to vyšlo, zaslúžili sme si bod,” povedal.



Bayern aj Dortmund majú po deviatich kolách na konte zhodne 16 bodov, ale Bavori majú výrazne lepšie skóre.