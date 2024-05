Modrania sa po dvoch rokoch opäť stali majstrami ECo-C extraligy

Modra 5. mája (TASR) - Modranskí šachisti sa po dvoch rokoch opäť tešia z titulu v ECo-C extralige. Vybojovali si ho na domácej pôde v záverečnom trojkole, v ktorom si pri rovnakom bodovom zisku (28 b) udržali náskok v skóre o 1,5 bodu pred obhajcami titulu z Dunajskej Stredy.



Modrania potrebovali na triumf lepšie skóre z jednotlivých duelov, keďže prehrali vzájomný súboj s vlaňajšími majstrami. V záverečnom trojkole oba tímy potvrdili pozíciu favoritov a vyhrali všetky tri svoje zápasy. Modrania postupne zdolali Osuské 5:3, Čadcu 4,5:3,5 a Dubnicu nad Váhom 4,5:3:5, kým Dunajská Streda zvíťazila nad Slovanom Bratislava 5:3, Humenným 4,5:3,5 a Liptovskou šachovou školou 4,5:3,5. Nedokázala však zmazať bodové manko.



"Pocity sú úžasné. Vlani nám to o pol bodu nevyšlo, dnes sme zase o 1,5 b vyhrali, s čím sme išli do záverečného trojkola. Je to fantastické, niečo neskutočné," povedal pre TASR predseda ŠK Modra Ján Kišon. "Ročník bol veľmi ťažký, pretože družstvá sú čím ďalej vyrovnanejšie, hralo sa do posledného zápasu a v podstate sme to vyhrali v hodine dvanástej." Modrania museli v sezóne doťahovať manko, keďže zaváhali už v prvom kole s Komárnom a v siedmom prehrali s najväčšími rivalmi z Dunajskej Stredy. "V prvom kole sme boli na pokraji prehry s Komárnom a nakoniec sme to nejako vyškriabali na remízu. S Dunajskou sme prehrali takým nešťastným spôsobom. Pomohlo nám však Osuské, ktoré nad ňou vyhralo a po 8. kole sme sa dostali späť do hry. Bolo to v našich rukách, prejavila sa sila nášho ducha a dnes sme tí šťastnejší," dodal.



Dunajská Streda vlani získala titul o skóre pred Modrou, tentokrát sa jej to nepodarilo. "Vlani sme boli o skóre prví a teraz vyhrala o skóre Modra. Bolo to veľmi napínavé, hrali sa veľmi vyrovnané zápasy a bolo to aj trošku o šťastí, ale hovorí sa, že lepší má šťastie a teraz to bola Modra, ktorej gratulujeme. Pred posledným trojkolom sme boli v pozícii, že musíme vyhrať niektorý zápas aj vyšším rozdielom. A keď musíte, je to oveľa ťažšie. Bola to ťarcha, ktorú sme nezvládli," povedal Jozef Ráchela z Dunajskej Stredy.



Prekvapením sezóny je Čadca, ktorá sa v pozícii extraligového nováčika prepracovala až na bronzovú priečku. "Na to, že sme boli nováčik, je medaila úspech. Odohrali sme polovicu zápasov, kde sa lámal chlieb. Behom sezóny tam boli šance aj na viac, napríklad sme mali vyhraté zápasy s Dunajskou Stredou aj s Čebovcami. Ak by sme pred trojkolom vyhrali niektoré zápasy, ktoré sme mali, tak sme mohli bojovať aj o vyššie medaily," povedal Marián Jurčík a v ďalšej sezóne chce bojovať vyššie priečky: "Z tejto sezóny sa musíme aj trošku poučiť, nie všetko bolo ideálne a myslím si, že máme mladý tím a potenciál na to, aby sme hrali o viac ako bronz."



S najvyššou súťažou sa rozlúčili Podhájska a Levice a do extraligy sa prebojovali Klub šachových nádejí Bratislava a Dunajov.