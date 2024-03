Modré Krídla Slovan postúpili do play off hokejovej Tipos SHL

Aquacity Pikes - Modré krídla Slovan (0:3, 0:3. 0:1)



Góly: 5. Jasenec (Klučiar), 7. R. Petráš (Klučiar), 12. R. Petráš (S. Petráš), 26. Jasenec (Trubač, Královič), 29. S. Petráš (Klučiar, R. Petráš), 36. Lipiansky (Klučiar), 52- Lipiansky (Ožvlad). Rozhodovali: Jobbágy, Krajčík - Nosek, Drblík, vylúčení: 3:6 na 2 min., M. Mešár (Aquacity) 5 minút a DKZ za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 96 divákov



/stav série: 1:3, Modré Krídla postúpili/

Poprad 10. marca (TASR) - Modré Krídla Slovan postúpili v nedeľu do play off hokejovej Tipos SHL. Na ľade Aquacity Pikes vyhrali vysoko 7:0 a v sérii zvíťazili 3:1. O semifinále zabojujú proti Prešovu.: „Už pred sériou sme vedeli, v akom počte budeme hrať, pretože posledné zhruba tri týždne sme nastupovali v rovnakej zostave. Bola to dlhá cesta, prvé dva zápasy sme odohrali veľmi dobre. Možno nám pomohlo, že sa hralo v tréningovej hale, kde je užšia plocha a lepšie sa nám tam bránilo. Ak sme mali šancu vyhrať doma, tak to bolo včera. Po dueli v Bratislave nám však odišli dvaja juniori. Uspieť s dvanástimi hráčmi, to by pri nás muselo stáť všetko. Dostali sme tri rýchle góly a potom sa to zlomilo. Jeden víťazný zápas bol maximom, čo sme v momentálnej situácii mohli vyťažiť.“: „Sme radi, že sme postúpili ďalej. Popradu treba dať kredit, ako statočne bojovali v oklieštenej zostave. Dnes sme boli mentálne najlepšie pripravené. Hrali sme to, čo sme chceli, snažili sa byť disciplinovaní v herných situáciách. Výsledok je taký, pretože súper už potom fyzicky odpadol.“