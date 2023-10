Modré Krídla Slovan zdolali Dubnicu 4:1 a sú na čele tabuľky

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom - HK Gladiators Trnava 3:4 (0:3, 2:0, 1:1)



Góly: 30. Gašpar (Jakúbek), 36. Suľovský (Magdolen, Pač), 52. Šramaty (Gašpar, Jakúbek) – 9. Kupka (Jurák, Alapuranen), 11. Alapuranen (Zahradník), 15. Jurák (Holovič, Korím), 58. Alapuranen (Jurák). Rozhodovali: Smrek, Adamec - Hercog, Tomáš, vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 394 divákov

Hlasy po zápase:



Jerguš Bača, hlavný tréner HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: "Mali sme ťažký týždeň, tretí zápas za tri dni. Nevstúpili sme dobre do toho zápasu, aj keď pohyb nebol zlý, ale v obrannom pásme sme spravili tri chyby, ktoré nás stáli tri góly. Od toho momentu sme určite boli lepším mužstvom. Počas tých dvoch tretín sme dominovali, no žiaľbohu za stavu 3:3 sme spravili chybičku, ktorá nás nie prvýkrát stála zápas. Mrzí ma to, lebo dneska chalani dreli a je to obrovská škoda."



Roman Straka, asistent hlavného trénera HK Gladiators Trnava: "V prvej tretine sme nastúpili a mali sme dobrý pohyb. Vyšli nám tam nejaké akcie, vyhrávali sme 3:0 po prvej tretine. Pokračovali sme v hre, aby sme neboli pasívni. Súper sa prvým gólom chytil a naštartoval. Boli jasne lepší počas druhej a tretej tretiny. So šťastím a dobre chytajúcim brankárom sme dnes vyhrali."

HK ESMERO Skalica - Aquacity 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)



Góly: 30. Obdržálek (A. Sloboda), 32. Obdržálek, 57. Hujsa, 60. Šátek (Hujsa) – 12. Vorona (Przygodzki, Lavička), 21. Peresunko (R. Svitana, Vorona). Rozhodovali: Mĺkvy, Bachúrik - Hajnik, Rehák, vylúčení: 3:6, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 460 divákov

Hlasy po zápase:



Michal Ružička, hlavný tréner HK ESMERO Skalica: "Pre nás to bol ťažký zápas, pretože sme predtým dva zápasy prehrali. Prehrávali sme aj v tomto zápase 0:2, ale som rád, že potom sa ukázala sila mužstva, bojovnosť a srdce. Nabádali sme hráčov, aby boli aktívni, dávali si pozor na protiútoky a tento zápas sme napokon zvládli."



Dušan Brincko, hlavný tréner AquaCity Pikes: "Ťažko sa hodnotí takýto zápas. Znova sme viedli 2:0 a nedáme ten tretí gól, aby sme súpera zlomili. V druhej tretine Skalica zmenila hru, pomohol im šťastný gól. Nevyužili sme presilovky, oni hrali dobre, agresívne. Mali sme aj smolu, dostali sme gól na 3:2 a potom sme sa k nim už nedokázali dostať. Gratulujem súperovi k víťazstvu, my musíme ďalej pracovať."

DOXXbet Vlci Žilina - HK ‘95 Považská Bystrica 4:3 pp a sn (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 27. Galamboš (Pobežal, Rehák), 46. Halama (Galamboš, Varga), 58. Varga (Jansons, Paukovček), rozhodujúci nájazd: Varga – 12. M. Sádecký (Tománek), 26. Zlocha, 46. Zlocha (Urbánek). Rozhodovali: Krist, Lesay - Zelený, Junek, vylúčení: 3:4, navyše: Belluš (Žilina) 5+DKZ za napadnutie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1422 divákov

Hlasy po zápase:



Ernest Bokroš, hlavný tréner Vlci Žilina: "Aj keď sme dnes stratili jeden bod, nebudem vôbec kritický, pretože mužstvo odohralo výborné stretnutie vo všetkých smeroch. Máme len jediný problém, ktorý už máme vo viacerých zápasoch, a to je premieňanie presiloviek a zakončení. Na to, koľko si vypracujeme šancí, dávame naozaj málo gólov. Ak toto napravíme a začneme premieňať presilovky a vyložené šance, potom nastane plná spokojnosť. Inak sme spokojní aj s dvoma bodmi."



Jakub Ručkay, hlavný tréner HK´95 Považská Bystrica: "Dnes to bol od nás bojovný a obetavý výkon. Svedčí o tom aj pomer striel súpera a nás. Vyťažili sme z minima maximum a musím pochváliť mužstvo, že dodržiavalo všetky taktické veci. Systémovo sme boli dnes stopercentní. Mrzí ma, že si domov neodnášame o ten bod viac. Kapitulovali sme dve minúty pred koncom, čiže to nás mrzí. Za mňa ale predvedenú hru hodnotím pozitívne, ide to nejakým smerom. Hrali sme dnes na tri lajny, aj v tom môžeme hľadať faktor únavy, kedy nám došli na konci sily a súper vyrovnal."

HKM Rimavská Sobota - HC Prešov 5:4 (2:2, 2:2, 1:0)



Góly: 2. Šabanov (Nazarov, Lenďák), 20. Ordzovenský (Martin Ďaloga, Cútt), 28. Martin Ďaloga (Cútt, Solomončak), 32. A. Novota (Mlynčár), 51. Mlynčár (A. Novota) – 4. Kohút (Leščenko), 6. Vaculik (Frič, Hrabčák), 31. Toma (Chalupa, Jerofejevs), 32. Kohút (Leščenko, Jerofejevs). Rozhodovali: Kalina, Tornay - Knižka, Riš, vylúčení: 1:6, navyše: Poliaček (Prešov) 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 548 divákov

Hlasy po zápase:



Vladimír Klinga, hlavný tréner HKM Rimavská Sobota: "My sme veľmi dobre vedeli, aký súper nás čaká. Sú na tom výborne korčuliarsky a hrajú jednoduchý a priamočiary moderný hokej, o ktorý sa snažíme aj my. Myslím si, že pohybom sme nezaostávali. Boli úseky hry, kedy boli lepší Prešovčania a boli úseky, kedy sme boli lepši my. Pre divákov to bol fantastický hokej, jeden z najlepších zápasov, aké som tu doteraz videl. Aj keď to bol pre divákov vynikajúci hokej, pre nás trénerov to bolo trošku ťažšie. Srdiečko dnes bolo viac na našej strane. Šli sme tomu šťastíčku naproti a ono sa potom na konci priklonilo k nám. Strelili sme o jeden gól viac a vyhrali sme zaslúžene."



Tibor Tartaľ, hlavný tréner HC Prešov: "Určite nás mrzí, že sme prišli o body v tomto zápase. Diváci videli veľmi kvalitné stretnutie odohrané vo výbornej rýchlosti. Musím povedať, že tím išiel za víťazstvom. Žiaľ, keď sme potrebovali premeniť tlak, vybrali sme si smolné momenty, ktoré nám neskôr nedovolili zápas otočiť."

TSS Group Spartak Dubnica - Modré krídla Slovan 1:4 (0:0, 0:4, 1:0)



Góly: 45. Tábi (Hřebíček, Hovorka) – 36. Dudáš, 38. Klučiar (Preisinger, Vidovič), 39. Preisinger (Klučiar, Královič), 40. Klučiar (Ožvald, Vidovič). Rozhodovali: Valachovič, Vido - Bezák, Hanko, vylúčení: 6:6, navyše: Bohunický (Slovan) 5+DKZ za hrubosť, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, 387 divákov



Hlasy po zápase:



Peter Kopecký, asistent trénera TSS Group Dubnica: "Prvú tretinu sme mali opticky prevahu, avšak musíme premieňať šance. Nasledovala päťminútová presilovka. Žiaľ, nedokázali sme skórovať. Druhú tretinu sme začali aktívne, následne sme sa dostali do oslabení, kde sme inkasovali tri góly a štvrtý dve sekundy pred koncom. Jediné pozitívum zápasu je, že chlapci hrali tretiu tretinu to, čo sme si povedali. Ale to je veľmi málo na to, aby sme vyhrali zápas."



Ján Lipiansky, hlavný tréner Modré krídla Slovan: "Do zápasu sme šli s veľkým rešpektom a vedomím sily kádra Dubnice. Zápas sa zlomil v päťminútovej presilovke, ktorú sme veľmi dobre ubránili a šťastie sa preklenulo na našu stranu. V druhej tretine sme dali rýchle góly, veľmi dobre sme bránili a zaslúžene vyhrali. Vážim si výkon chlapcov, pretože každý deň sa body z Dubnice nevozia."

HC Topoľčany - HK STEEL TEAM Trebišov 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)



Góly: 7. Surový (Dosek, Bartakovics), 14. Šachvorostov (Novák), 48. Pupák (Novák, Šachvorostov), 54. Šachvorostov (Plokhotnik, Legalin), 56. Surový (Ručkay, Bartakovics), 58. Gaťár – 3. Hamráček, 40. Jasečko (Hamráček, Stripai), 52. Danielčák. Rozhodovali: Valach, Čahoj - Ševčík, Drblík, vylúčení: 5:11, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:1

Hlasy po zápase:



Vladimír Matejov, asistent trénera HC Topoľčany: "V prvom rade sme dnes víťazstvo vydreli, lebo po dobrom výkone so Skalicou sme nezahrali podľa predstáv. V druhej tretine sme zhoreli na presilovkách a na konci sme dostali gól do šatne, čo dostalo na koňa súpera. V presilovkách, ktoré sme mali v poslednej tretine, sme zápas rozhodli. Pracujeme stále na presilovkách, ale stále to nie je tak, akoby sme si to predstavovali. Chlapci dnes hrali o niečo zložitejšie ako proti Skalici a toho výsledkom bolo, že sme sa trápili. Chcel by som vyzdvihnúť Ádama Bekeho, ktorý nás zase podržal v situáciách, keď sa lámal zápas. Tretí alebo štvrtý zápas po sebe, kde odviedol super výkon."



Dušan Kobeľa, hlavný tréner HK STEEL TEAM Trebišov: "Po dlhej ceste sme sa ťažšie rozbiehali, ale nakoniec sme sa dostali do zápasu. Čakali sme, že domáci na nás vybehnú viac, napokon to bolo celkom primerané. Myslím si, že to bol celkom dobrý zápas. Škoda toľkých vylúčení, ktoré ho brzdili a takisto vypätých emócií na konci, keď už bolo rozhodnuté."



Bratislava 7. októbra (TASR) - Hokejový tím Modré Krídla Slovan zvíťazil v 6. kole SHL na ľade TSS Group Spartak Dubnica 4:1 a dostal sa na čelo neúplnej tabuľky. HC Prešov totiž prehral na štadióne HKM Rimavská Sobota 4:5.