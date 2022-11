Modrí Draci postúpili do štvrťfinále Challenger Cupu, Nováky bez bodu

Kvalifikačné skupiny Challenge Cupu:



Výsledky KVP Nováky v A-skupine:



KVP Nováky - Galatasaray Istanbul 6:13 (0:1, 1:3, 2:4, 3:5)



Góly Novák: Tisaj 2, Ravinger, Zaťovič, Bielik a Kováčik po 1



KVP Nováky - Echeyde Tenerife 9:12 (3:3, 2:1, 3:5, 1:3)



Góly Novák: Bielik 3, Ravinger a Zaťovič po 2, Mihál a Tisaj po 1



KVP Nováky - Ydraikos 18:19 (4:5, 3:5, 7:5, 4:4)



Góly Novák: Zaťovič 5, Bielik a Kováčik po 4, Tisaj 2, Zolovčík 1, Mihál, Kleščinský po 1







Tabuľka A-skupiny:



1. Echeyde Tenerife 3 3 0 0 40:30 9



2. Galatasaray 3 2 0 1 42:36 6



3. Ydraikos 3 1 0 2 44:49 3



4. KVP Nováky 3 0 0 3 33:44 0







Výsledky ŠKP Modrí Draci Košice v C-skupine:



ŠKP Modrí Draci Košice - Enka Istanbul 10:22 (2:6, 5:6, 2:6, 1:4)



Góly Košíc: Motyl 4, Juhász 2, Mužičuk, Afanasjev, Orem a Tkáč po 1



ŠKP Modrí Draci Košice - Banja Luka 28:8 (7:1, 4:3, 7:4, 10:0)



Góly Košíc: Orem 6, Dilý 5, Mužičuk, Motyl a Juhász po 3, Horváth, Afanasjev a Hirjak 2, Bodnar a Kolesár po 1



ŠKP Modrí Draci Košice - VK Invictum Sarajevo 21:6 (5:4, 7:2, 5:0, 4:0)



Góly Košíc: Orem 4, Mužičuk, Dilý a Juhász po 3, Afanasjev a Motyl po 2, Tkáč, Haluška, Bodnár a Horváth po 1







Tabuľka C-skupiny:



1. Enka Istanbul 3 3 0 0 74:22 9



2. ŠKP Modrí Draci Košice 3 2 0 1 59:36 6



3. VK Invictum Sarajevo 3 1 0 2 29:52 3



4. Banja Luka 3 0 0 3 26:78 0

Sarajevo/Nováky 14. novembra (TASR) - Vodní pólisti ŠKP Modrí Draci Košice sa prebojovali do štvrťfinále Challenger Cupu. Na turnaji v Sarajeve obsadili v štvorčlennej kvalifikačnej C-skupine 2. miesto po jednej prehre a dvoch víťazstvách. Medzi najlepšiu osmičku súťaže sa nedostal druhý slovenský zástupca KVP Nováky.Tím, ktorý bol zložený aj z hráčov košického ŠK Hornets, nezískal na domácom turaji v Novákoch ani bod. Postupne prehral s tureckým Galatasarayom, španielskym Echeyde Tenerife aj gréckym Ydraikosom.Modrí Draci vstúpili do turnaja prehrou s neskorším víťazom skupiny Enka Istanbul 10:22, no následne si presvedčivo poradili s Banja Lukou (28:8) a domácim Sarajevom (21:8). V najlepšej osmičke tretej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže sa predstavia aj Echeyde, Galatasaray, Terrassa, Het Ravijn, Enka Istanbul, Apollon Smirnis a Ludwigsburg.