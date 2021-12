Modrič a Marcelo mali pozitívny test, sú v karanténe

Madrid 15. decembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid Luka Modrič a Marcelo majú koronavírus, dvojica skúsených hráčov ide do karantény. Brazílčan nastúpil za tím v tejto sezóne len raz, no chorvátsky stredopoliar je v zostave pravidelne – tento rok hral v osemnástich zápasoch vo všetkých súťažiach.



Náskok Realu Madrid na čele La Ligy je po nedeľnom víťazstve v derby nad Atleticom (2:0) osem bodov. Do konca roka bude "biely balet" hrať ešte proti Cadizu (19.12.) a Athleticu Bilbao (22.12.). Informácie priniesla DPA.