Modrič chce hrať za reprezentáciu Chorvátska do ME 2024

Záhreb 20. septembra (TASR) - Luka Modrič chce hrať v chorvátskej reprezentácii až do ME 2024. Uviedol to lekár chorvátskej reprezentácie Zoran Bahtijarevič pri rozlúčke s hráčmi. Bahtijarevič ukončil pôsobenie v národnom tíme po 30 rokoch.



Lekár poskytol vyjadrenie pre oficiálny web Chorvátskej futbalovej reprezentácie. "Tridsať rokov je dlhá doba. Plánoval som odísť, keď sa Luka Modrič a staršia generácia rozlúčia s reprezentáciou, aby bol môj odchod menej citeľný. Luka sa však rozhodol zostať v národnom tíme do Eura 2024 a to už sa mi nechce čakať. Už som sa však dohodol s trénerom, že mi z Kataru privezú jednu medailu."



Modrič hrá za chorvátsku reprezentáciu od roku 2006, v súčasnosti ju vedenie v pozícii kapitána. Je držiteľ rekordu v počte zápasov za národný tím, na konte má 152 duelov.