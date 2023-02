Modrič dostal údajne od Realu ultimátum, ak chce pokračovať v klube

Madrid 10. februára (TASR) - Chorvátsky futbalista Luka Modrič údajne dostal od svojho zamestnávateľa Realu Madrid ultimátum. Ak chce v klube pokračovať aj po skončení tejto sezóny, musí ukončiť reprezentačnú kariéru. Terajšia zmluva s Realom mu vyprší v lete.



Tridsaťsedemročný Modrič priviedol v decembri Chorvátov k tretiemu miestu na MS v Katare a pridal do svojej zbierky ďalšiu medailu po finálovej účasti na svetovom šampionáte v roku 2018. Po turnaji potvrdil, že chce v národnom drese pokračovať. To sa však podľa chorvátskeho denníka Jutarjni List nepáči Realu, ktorý od svojho stredopoliara žiada zavŕšenie "chorvátskej" kapitoly, aby sa mohol sústrediť iba na výkony v klube.



Modrič sa stal ikonou Realu, s ktorým vybojoval spolu 21 trofejí, vrátane piatich triumfov v Lige majstrov. Do španielskeho klubu prišiel v roku 2012 z Tottenhamu Hotspur. Za Chorvátsko odohral 162 zápasov, v ktorých dal 23 gólov a v drese "šachovnicových" plánuje štartovať aj na finálovom turnaji Ligy národov v júni v Holandsku.