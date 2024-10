Modrič najstarší hráč Realu Madrid vôbec, asistoval pri víťaznom góle

Madrid 20. októbra (TASR) - Chorvátsky futbalista Luka Modrič sa stal najstarším hráčom v histórii Realu Madrid. Do sobotného ligového zápasu na pôde Celty Vigo (2:1) nastúpil v 63. minúte vo veku 39 rokov a 40 dní. Prekonal tak zápis legendárneho Ferenca Puskása z roku 1966 a zároveň asistoval pri víťaznom góle Viniciusa Juniora.



Chorvátsky stredopoliar poslal úspešnému strelcovi loptu za obranu po troch minútach na ihrisku. Vinicius obišiel a následne prekonal brankára Vicenta Guaitu. "Bol to náročný zápas, museli sme bojovať. Vedeli sme však, ako sa udržať v hre a máme tri body vďaka skvelej prihrávke Modriča. Luka nám vždy niečo prinesie," citovala agentúra AP trénera Carla Ancelottiho. Skóre otvoril pre hostí v 20. minúte Kylian Mbappe strelou z diaľky, na druhej strane vyrovnal po prestávke Williot Swedberg. Práve na to reagoval Ancelotti striedaniami v rámci ktorých vymenil Federica Valverdeho za Modriča.



"O jeho fantastickom zápase už nemám čo povedať. Je to veľký profesionál, ktorý má výraznú osobnosť. Real Madrid má šťastie, že ho má," dodal taliansky kouč. Modrič drží rekord v počte titulov s Realom Madrid (27) vrátane šiestich v Lige majstrov a štyroch v La Lige.