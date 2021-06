Modrič nechal otázku o pokračovaní v národnom drese otvorenú

Kodaň 29. júna (TASR) - Chorvátsky futbalista Luka Modrič necháva svoju budúcnosť v národnom tíme otvorenú. Tridsaťpäťročný stredopoliar Realu Madrid bol po prehre v osemfinále ME so Španielskom (3:5 pp) sklamaný a nechcel sa vyjadrovať k potenciálnemu koncu v reprezentácii.



Chorvátov na jeseň čaká pokračovanie kvalifikácie MS 2022, keď v H-skupine figurujú spoločne so Slovákmi. Po troch zápasoch sú na čele tabuľky o skóre pred Rusmi. "Uvidíme, čo bude. Musím si oddýchnuť a všetko premyslieť. Teraz je čas hodiť za hlavu EURO," citovala agentúra DPA 141-násobného chorvátskeho reprezentanta.