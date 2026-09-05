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Modrič pokračuje v drese Chorvátska, bude v nominácii na Ligu národov
Modrič pôsobí od leta 2025 v AC Miláno, kam zamieril po 13 sezónach v Reale Madrid.
Autor TASR
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Belehrad 5. septembra (TASR) - Luka Modrič bude pokračovať v chorvátskej futbalovej reprezentácii. Štyridsaťročného stredopoliara zaradia do nominácie na štyri septembrové a októbrové zápasy Ligy národov, informoval v sobotu Chorvátsky futbalový zväz.
Držiteľ Zlatej lopty z roku 2018, ktorý v stredu oslávi 41. narodeniny, tak môže nastúpiť na ihrisku Česka (26. septembra) a Španielska (29. septembra) a následne doma proti Anglicku (3. októbra) a opäť Španielsku (6. októbra). „Samozrejme, veľmi ma teší Lukovo rozhodnutie, pretože všetci vieme, čo predstavuje a čo znamená pre Chorvátsko na ihrisku aj mimo neho. Mimoriadne sa teším aj na to, že po 14 rokoch budeme opäť spolupracovať,“ uviedol tréner Chorvátov Slaven Bilič podľa portálu BeIN Sports.
Modrič pôsobí od leta 2025 v AC Miláno, kam zamieril po 13 sezónach v Reale Madrid. Za chorvátsku reprezentáciu doteraz odohral 202 zápasov, strelil 29 gólov a pridal 32 asistencií. S národným tímom získal striebro na MS 2018 i v Lige národov 2023 a bronz na MS 2022. Na tohtoročných MS v USA, Kanade a Mexiku nastúpil v štyroch dueloch a zaznamenal jednu asistenciu. Chorvátsko vypadlo v šestnásťfinále po prehre 1:2 s Portugalskom.
Držiteľ Zlatej lopty z roku 2018, ktorý v stredu oslávi 41. narodeniny, tak môže nastúpiť na ihrisku Česka (26. septembra) a Španielska (29. septembra) a následne doma proti Anglicku (3. októbra) a opäť Španielsku (6. októbra). „Samozrejme, veľmi ma teší Lukovo rozhodnutie, pretože všetci vieme, čo predstavuje a čo znamená pre Chorvátsko na ihrisku aj mimo neho. Mimoriadne sa teším aj na to, že po 14 rokoch budeme opäť spolupracovať,“ uviedol tréner Chorvátov Slaven Bilič podľa portálu BeIN Sports.
Modrič pôsobí od leta 2025 v AC Miláno, kam zamieril po 13 sezónach v Reale Madrid. Za chorvátsku reprezentáciu doteraz odohral 202 zápasov, strelil 29 gólov a pridal 32 asistencií. S národným tímom získal striebro na MS 2018 i v Lige národov 2023 a bronz na MS 2022. Na tohtoročných MS v USA, Kanade a Mexiku nastúpil v štyroch dueloch a zaznamenal jednu asistenciu. Chorvátsko vypadlo v šestnásťfinále po prehre 1:2 s Portugalskom.