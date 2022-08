Modrič pomohol Realu krásnym gólom, tlieskali aj fanúšikovia Celty

Madrid 21. augusta (TASR) - Futbalisti Realu Madrid vyhrali aj druhý zápas novej sezóny španielskej ligy. K triumfu 4:1 na ihrisku Celty Vigo výrazne prispel Luka Modrič, ktorý strelil parádny gól na 2:1 a potom famóznym pasom pripravil aj ďalší zásah “bieleho baletu.”



Modrič sa tri minúty pred koncom prvého polčasu uvoľnil pred šestnástkou a presnou stelou k žrdi spoza cloniaceho obrancu vrátil Realu vedenie. Zverenci Carla Ancelottiho vyhrávali od 14. minúty, keď penaltu premenil Karim Benzema, ale o jedenásť minút neskôr vyrovnal takisto z bieleho bodu Iago Aspas. Obe jedenástky boli nariadené za ruku v šestnástke.



Po zmene strán udrel Real ešte dvakrát, na 3:1 zvýšil v 56. minúte Vinicius Junior, ktorého poslal do samostatného úniku nádherným dlhým pasom medzi stopérov Modrič a o desať minút neskôr uzavrel skóre Federico Valverde. V závere mohol triumf hostí zveľadiť Eden Hazard, ale nepremenil penaltu, ktorú rozhodca nariadil po faule na Benzemu.



Obhajcovia titulu vyhrali oba úvodné zápasy sezóny a navyše na ihriskách súperov. V prvom kole zvíťazili v Almerii 2:1 a so šiestimi bodmi sú priebežne na čele tabuľky. “Sme šťastní, hrali sme veľmi dobre,” povedal podľa espn.com tréner Carlo Ancelotti. “Bolo tam veľa kvalitných individuálnych výkonov aj od hráčov, ktorí nehrávali veľa. Mali sme veľa energie a keď budeme hrať takto aj naďalej, tak máme do sezóny dobré vyhliadky,” dodal kormidelník Realu.



Ancelotti špeciálne pochválil aj chorvátskeho veterána Modriča. “Je to náš fantastický líder. Strelil najdôležitejší gól v zápase, pretože nám vrátil vedenie a potom sa nám hralo ľahšie. Je vždy pripravený podať najlepší výkon,” povedal na jeho adresu pre rádio Onda Cero.



Tridsaťšesťročný Chorvát si vyslúžil za svoj výkon aj potlesk domáceho publika v Galícii. “Je špeciálne, keď váš výkon ocenia aj fanúšikovia súpera. Je to milé a vážim si to,” dodal Modrič pre Real Madrid TV.



Real nastúpil prvýkrát bez brazílskeho stredopoliara Casemira, ktorý prestúpil do Manchestru United. “Spolu s ním sme tvorili históriu Realu. Patril k základným pilierom nášho tímu. Bude nám chýbať ako hráč, aj ako človek, ale aj toto je súčasť futbalu a musíme si poradiť aj bez neho,” dodal Modrič.



V troch sobotňajších zápasov nariadili rozhodcovia až sedem pokutových kopov. Mallorca so slovenským stopérom Martinom Vajlentom prehrala doma s Betisom Sevilla, hostia dali oba góly z jedenástky, ktoré premenil Borja Iglesias. Vajlent hral celý zápas a dostal žltú kartu, obe penalty pre hostí spôsobil Rodrigo Battaglia, ktorý mal najskôr ruku a potom fauloval súpera v šestnástke. Zápas v hľadisku sledoval aj Steve Kerr, tréner aktuálneho šampióne basketbalovej NBA Golden State Warriors.



V ďalšom zápas Osasuna zdolala Cadiz 2:0 vďaka dvom penaltám, ktoré premenili Chimy Avila a Kike Garcia. Osasusa v prvom kole zdolala Sevillu a prvýkrát od roku 1981 odštartovala sezónu La Ligy dvoma plnými bodovými zásahmi.