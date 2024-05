Modrič predĺžil kontrakt s Realom Madrid do júna 2025

Madrid 22. mája (TASR) - Chorvátsky futbalista Luka Modrič predĺžil zmluvu s Realom Madrid do júna budúceho roka. Tridsaťosemročný stredopoliar patrí medzi kľúčových hráčov "bieleho baletu".



S Realom vyhral päťkrát Ligu majstrov, štyrikrát La Ligu a dvakrát Copa del Rey. Do španielskej metropoly prišiel v roku 2012 z Tottenhamu Hotspur. "Som rád, že budem môcť aj ďalšiu sezónu obliekať dres Realu Madrid, najlepšieho klubu na svete," citoval slová Modriča denník Marca.



Prezident Realu Florentino Perez sa dohodol s Modričom na predĺžení spolupráce deň po tom, ako ďalší skúsený stredopoliar Toni Kroos oznámil, že po domácich ME v Nemecku ukončí aktívnu kariéru. Real si v predstihu zabezpečil španielsky titul a 1. júna ho vo Wembley čaká finále Ligy majstrov proti Borussii Dortmund.