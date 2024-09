Modrič rozhodol deň pred 39. narodeninami v 180. reprezentačnom dueli

Lisabon/Osijek 9. septembra (TASR) - Portugalskí futbalisti sú po úvodných dvoch dueloch nového ročníka A-divízie Ligy národov stopercentní. Opäť sa o to zaslúžil hviezdny útočník Cristiano Ronaldo, ktorý vo štvrtok rozhodol stretnutie s Chorvátskom (2:1) a víťazný presný zásah zaznamenal aj v nedeľu do siete Škótska (2:1). Napodobnil ho aj chorvátsky stredopoliar Luka Modrič, ktorý bol hrdinom zápasu proti Poľsku (1:0) a dal si tak predčasný darček k pondelkovým 39. narodeninám.



Portugalcom skomplikoval cestu za plným bodovým ziskom rýchly gól Scotta McTominaya zo siedmej minúty. Po zmene strán zareagoval portugalský kouč Roberto Martinez dvoma striedaniami a na ihrisko poslal Rubena Nevesa a Ronalda. Ofenzívne úsilie sa domácim vyplatilo v 54. minúte, keď vyrovnal Bruno Fernandes. Keď už sa schyľovalo k deľbe bodov, opäť udrel päťnásobný držiteľ Zlatej lopty. Tridsaťdeväťročný Ronaldo "vykúpil" Portugalsko svojim 901. gólom v kariére, 132. v národnom tíme a načal zdanlivo nedosiahnuteľnú cestu za pokorením magickej tisícky. ""Jeho vplyv je vždy rovnaký. Bez ohľadu na to, či začne na lavičke. Vždy keď nastúpi, urobí na ihrisku rozdiel. Teraz je na ceste k tisícke, čo je jeho cieľ"," uviedol na adresu najlepšieho strelca histórie futbalu Fernandes, ktorý odohral svoj 600. zápas v kariére v deň svojich 30. narodenín.



Deň pred dovŕšením 39 rokov sa radoval z víťazného presného zásahu Modrič. Stredopoliar Realu Madrid je podobne ako jeho bývalý spoluhráč z "bieleho baletu" Ronaldo, neoddeliteľnou súčasťou národného tímu bez ohľadu na vek. Svoje kvality preukázal v 52. minúte duelu proti Poľsku, keď sa prezentoval nádherne kopnutým priamym kopom spoza šestnástky do šibenice brány Lukasza Skorupského. Pre Modriča to bol 27. gól v 180. stretnutí v drese "vatrenov". V počte štartov sa dokázal vyrovnať na druhom mieste medzi európskymi hráčmi španielskemu obrancovi Sergiovi Ramosovi. "Som hrdý a šťastný, že som dosiahol tento míľnik. Nikdy som si nevedel predstaviť, že budem hrať tak dlho. Moje prvé vystúpenie bolo snom a teraz som šťastný, že som stále tu a môžem pomôcť tímu dosiahnuť nové víťazstvá. V mojom veku je ťažké čokoľvek predvídať a u mňa nikdy neviete. Budem to brať zápas po zápase, a keď už nebudem mať vášeň, nebudem potrebovať, aby mi to niekto hovoril. Skončím aj sám, no dovtedy som stále tu," uviedol Modrič pre oficiálny web uefa.com. "Neuveriteľné, akým spôsobom Luka bojoval. Hral akoby mal 25 rokov a s takými výkonmi by u nás mohol zostať ešte dlho," vyzdvihol Modričov prínos hlavný tréner Zlatko Dalič.