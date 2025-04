Modrič sa stal menšinovým vlastníkom Swansea City

Madrid 14. apríla (TASR) - Chorvátsky futbalista Luka Modrič sa stal menšinovým vlastníkom anglického druholigového klubu Swansea City. Výška investície ani ďalšie detaily dohody nie sú v tejto chvíli známe.



Podľa agentúry DPA tento krok neznamená, že by 39-ročný stredopoliar plánoval ukončiť kariéru. Zmluvu s Realom Madrid má platnú do konca sezóny a rád by sa dohodol na novom kontrakte.



Účastník The Championship zmenil vlani v novembri vlastnícku štruktúru. Momentálne nemá ani riadneho hlavného trénera, vedenie klubu v marci odvolalo Lukea Williamsa, ktorého dočasne nahradil Alan Sheehan. Swansea patrí v tabuľke druhej najvyššej anglickej súťaže 12. miesto.