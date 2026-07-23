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Modrič zostane v kádri AC Miláno minimálne do konca sezóny 2026/27
Modrič odohral v uplynulom ročníku 37 súťažných duelov za AC Miláno, strelil v nich dva góly a pridal tri asistencie.
Autor TASR
Miláno 23. júla (TASR) - Chorvátsky futbalista Luka Modrič predĺži svoju kariéru minimálne o ďalší rok. Štyridsaťročný stredopoliar podpísal s AC Miláno novú zmluvu do konca sezóny 2026/27.
Obe strany sa dohodli na pokračovaní spolupráce po tom, čo sa víťaz Zlatej lopty za rok 2018 vrátil z MS v USA, Kanade a Mexiku. Na svetovom šampionáte v zámorí pokoril métu 200 štartov za chorvátsku reprezentáciu. „Vatreni“ vypadli v osemfinále po prehre s Portugalskom 1:2 po predĺžení. Modrič má na konte 202 duelov za národný tím s bilanciou 29 gólov. „Jeden z najlepších a najikonickejších hráčov svetového futbalu bude pokračovať vo svojej kariére v drese ´rossoneri´,“ uviedlo milánske AC vo svojom vyhlásení podľa agentúry AP.
Modrič odohral v uplynulom ročníku 37 súťažných duelov za AC Miláno, strelil v nich dva góly a pridal tri asistencie. Do klubu prišiel vlani v lete ako voľný hráč po takmer trinásťročnom pôsobení v Reale Madrid. Za „biely balet“ nastúpil na 597 stretnutí vo všetkých súťažiach, získal s ním šesťkrát trofej pre víťaza Ligy majstrov a štyri tituly v španielskej La Lige.
Obe strany sa dohodli na pokračovaní spolupráce po tom, čo sa víťaz Zlatej lopty za rok 2018 vrátil z MS v USA, Kanade a Mexiku. Na svetovom šampionáte v zámorí pokoril métu 200 štartov za chorvátsku reprezentáciu. „Vatreni“ vypadli v osemfinále po prehre s Portugalskom 1:2 po predĺžení. Modrič má na konte 202 duelov za národný tím s bilanciou 29 gólov. „Jeden z najlepších a najikonickejších hráčov svetového futbalu bude pokračovať vo svojej kariére v drese ´rossoneri´,“ uviedlo milánske AC vo svojom vyhlásení podľa agentúry AP.
Modrič odohral v uplynulom ročníku 37 súťažných duelov za AC Miláno, strelil v nich dva góly a pridal tri asistencie. Do klubu prišiel vlani v lete ako voľný hráč po takmer trinásťročnom pôsobení v Reale Madrid. Za „biely balet“ nastúpil na 597 stretnutí vo všetkých súťažiach, získal s ním šesťkrát trofej pre víťaza Ligy majstrov a štyri tituly v španielskej La Lige.