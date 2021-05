Mohorič sa po páde vyhol vážnejším zraneniam, no má otras mozgu

Foligno 17. mája (TASR) - Slovinský cyklista Matej Mohorič z tímu Bahrain-Victorious oznámil deň po vážnom páde na Giro d'Italia, že mal veľké šťastie a vyviazol bez vážnejších zranení.



Dvadsaťšesťročný pretekár spadol v nedeľňajšej 9. etape, keď sa mu počas zjazdu z horskej prémie na Passo Godi pošmyklo zadné koleso, spravil salto, narazil tak tvrdo, že sa mu zlomil bicykle na polovicu, a pri páde si udrel hlavu o asfalt. Po ťažkej kolízii sa síce postavil na nohy a sprvoti chcel pokračovať, no nakoniec ho musela odviezť sanitka a na Gire skončil.



Odniesol si slabší otras mozgu a veľké množstvo odrenín, no neutrpel žiadne zlomeniny a vyhol sa iným vážnym zraneniam. "Som v poriadku. Zle som odhadol zákrutu, šmyklo sa mi zadné koleso, čo som dokázal udržať, no potom som narazil na kamenný obrubník a preletel som cez riadidlá. Môj bicykel a prilba si odniesli najtvrdší dopad a mal som veľké šťastie. Žiadne zlomené kosti, slabý otras mozgu a momentálne žiadne bolesti hlavy. Môj stav monitoruje náš lekársky tím. Som sklamaný, že som musel odstúpiť, ale som odhodlanejší ako nikdy predtým na ďalšie preteky," napísal Slovinec na sociálne siete.



Vedenie tímu uviedlo, že bol počas celého incidentu pri vedomí. Z nemocnice sa vrátil do tímového hotela a podstúpil protokol Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) pri podozrení na otras mozgu. "Matej po páde reagoval. V niektorých prípadoch chcú pretekári pokračovať, ale cítil, že niečo nie je v poriadku. Prilba odviedla svoju prácu. Chcem sa poďakovať lekárskemu tímu Gira, ktorý bol skutočne dobre organizovaný a odviedol skvelú prácu," citoval portál cyclingweekly.com hlavného lekára tímu Bahrain-Victorious Danieleho Zaccariu.