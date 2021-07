Mohorič vyhral 19. etapu Tour de France

Slovinský cyklista Matej Mohorič z tímu Bahrain-Victorious víťazí v 19. etape 108. ročníka Tour de France, ktorá viedla z Mourenx do Libournu v piatok 16. júla 2021. Foto: TASR/AP

Slovinský cyklista Matej Mohorič z tímu Bahrain-Victorious počas úniku v 19. etape 108. ročníka Tour de France, ktorá viedla z Mourenx do Libournu v piatok 16. júla 2021. Foto: TASR/AP



výsledky 19. etapy (Mourenx - Libourne, 207 km):



1. Matej Mohorič (Slovin./Bahrain Victorious) 4:19:17 h

2. Christophe Laporte (Fr./Cofidis) +58 s

3. Casper Pedersen (Dán./DSM)

4. Mike Teunissen (Hol./Jumbo-Visma) obaja rovnaký čas

5. Nils Politt (Nem./Bora-Hansgrohe) +1:08

6. Edward Theuns (Belg./Trek-Segafredo)

7. Michael Valgren (Dán./EF Education-Nippo)

8. Georg Zimmermann (Nem./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux)

9. Anthony Turgis (Fr./TotalEnergies)

10. Jasper Stuyven (Belg./Trek-Segafredo) všetci rovnaký čas



celkové poradie:



1. Tadej Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates) 79:40:09 h

2. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +5:45 min

3. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) +5:51

4. Ben O´Connor (Aus./AG2R Citroen) +8:18

5. Wilco Kelderman (Hol./Bora-Hansgrohe) +8:50

6. Enric Mas (Šp./Movistar) +10:11

7. Alexej Lucenko (Kaz./Astana-Premier) +11:22

8. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) +12:46

9. Pello Bilbao (Šp./Bahrain Victorious) +13:48

10. Rigoberto Uran (Kol./EF Education-Nippo) +16:25



bodovacia súťaž:



1. Mark Cavendish (V.Brit./Deceuninck-QuickStep) 304 bodov

2. Michael Matthews (Aus./BikeExchange) 269

3. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrain Victorious) 216



vrchárska súťaž:



1. Pogačar 107 b

2. Wouter Poels (Hol./Victorious) 88

3. Vingegaard 82



najlepší do 25 rokov:

1. Pogačar 79:40:09 h

2. Vingegaard +5:45 min

3. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +18:42



Libourne 16. júla (TASR) - Slovinský cyklista Matej Mohorič vyhral 19. etapu 108. ročníka Tour de France. Jazdec stajne Bahrain-Victorious sa presadil po úniku a 207 km dlhú trať z Mourenx do Libournu zvládol za 4:19:17 h. Druhý finišoval s minútovou stratou domáci Christophe Laporte (Cofidis) a tretí skončil Dán Casper Pedersen (DSM). Pelotón prišiel do cieľa s vyše 20 minútovým mankom. Žltý dres pre lídra celkového poradia si bez problémov udržal Slovinec Tadej Pogačar zo stajne UAE-Team Emirates.Dvadsaťšesťročný Slovinec sa tešil z etapových vavrínov druhýkrát na prebiehajúcej Tour, aj 7. etapu, ktorá merala 249,1 km a bola najdlhšia v programe, vyhral po sóloúniku.povedal v televíznom rozhovore.Mohorič v cieli urobil gesto, ktorým odkázal kritikom, aby zavreli ústa. Hotel a autobus tímu totiž v stredu večer prehľadala francúzska polícia, ktorá začala predbežné vyšetrovanie možných porušení antidopingových pravidiel:Piatková trasa mala rovinatý charakter s jedinou vrchárskou prémiou 4. kategórie na úvodných kilometroch. Napriek tomu sa išlo od začiatku vo veľmi vysokom tempe, čo zapríčinilo aj pád, do ktorého sa zaplietlo viacero pretekárov. Po 15 km sa odtrhla šestica pretekárov Julien Bernard (Trek), Jonas Rutsch (EF), Simon Clarke (Qhubeka), Franck Bonnamour (B&B), Georg Zimmermann (Wanty Gobert) a Matej Mohorič (Bahrain). Hoci si vypracovali štvorminútový náskok, viaceré tímy, ktoré nemali v úniku zastúpenie, sa rozhodli, že skupinu nenechajú odísť a tak odštartovali stíhaciu jazdu. Po 50 km prišlo k ďalšiemu pádu a na zemi skončili napríklad Guillaume Martin (Cofidis), Enric Mas (Movistar), Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) i líder bodovacej súťaže Mark Cavendish (QuickStep). Všetci však pokračovali. Rýchlostnú prémiu vyhral Zimmermann, špurt pelotónu Michael Matthews (BikeExchange).Po prémii prišlo k množstvu atakov a za vedúcou šesticou sa vytvorili viaceré skupinky prenasledovateľov. Tie sa postupne pospájali a tak sto km pred cieľom vznikla silná 20-členná skupina. K pôvodnému úniku sa pridali napríklad Mike Teunissen (Jumbo), Jasper Stuvyen a Edward Theuns (Trek), Casper Pedersen (DSM), Davide Ballerini (QucikStep), Nils Politt (Bora), Christophe Laporte (Cofidis), Michael Valgren (EF), Ion Izagirre (Astana) ši Anthony Turgis (TotalEnergies). Tú už pelotón nedokázal stíhať a jej náskok rýchlo narástol nad päť minút, 80 km pred páskou tak bolo jasné, že víťaz vzíde z úniku. Ten sa začal deliť, keď sa pokúšalo viacero jazdcov o sólo. Na čele zostalo deväť cyklistov, ale 25 km pred cieľom nastúpil skvelý klasikár Mohorič a išiel si pre druhé víťazstvo na tohtoročnej Tour. Úradujúci majster Slovinska si udržal náskok 43 sekúnd na méte desať km pred cieľom, skupine prenasledovateľom už dochádzali sily a navyše sa v nej veľmi taktizovalo. Niekoľkokrát sa skúsil odtrhnúť Politt, ale nedokázal sa zbaviť dvojice pretekárov Treku. Mohorič svoj sóloúnik doviedol do úspešného konca a Mohorič pridal po triumfe v 7. etape ďalšie etapové vavríny.Mohorič v cieli urobil gesto, ktorým odkázal kritikom, aby zavreli ústa. Hotel a autobus tímu totiž v stredu večer prehľadala francúzska polícia, ktorá začala predbežné vyšetrovanie možných porušení antidopingových pravidiel.V sobotu je na programe individuálna časovka na 30,8 km z Libourne do Saint-Émilionu, preteky vyvrcholia v nedeľu na Elyzejských poliach v Paríži.