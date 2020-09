Washington 12. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo odsúdil popravu iránskeho zápasníka Navida Afkariho. Toho popravili v sobotu za zabitie príslušníka bezpečnostných zložiek.



"Poprava Navida Afkariho iránskym režimom je brutálny a krutý čin... Je to nehorázny útok na ľudskú dôstojnosť, a to aj podľa odporných noriem tohto režimu. Hlasy iránskeho ľudu nebudú umlčané," uviedol Pompeo, ktorého citovala agentúra AFP.



O sobotňajšej poprave informoval šéf iránskej provincie Fars Kazem Músáví. "Rozsudok voči Navidovi Afkarimu, vrahovi Hassana Turkmana, sme vykonali dnes ráno v adelabadskom väzení v Šíráze," citoval Músavího portál alarabiya.net.



Dvadsaťsedemročný Afkari sa mal priznať k niekoľkým trestným činom vrátane vraždy príslušníka bezpečnostných síl, no podľa jeho matky a viacerých ľudskoprávnych organizácií si úrady vynútili priznanie násilím. Iránskeho reprezentanta vraj predtým vo väznici kruto mučili. Jeho matka na videu prosila celý svet o pomoc a spravodlivý súd. Viacerí svetoví zápasníci sa postavili Afkarimu na obranu a žiadali jeho prepustenie na slobodu. Znepokojenie nad Afkariho rozsudkom vyjadril na Twitteri aj americký prezident Donald Trump.



Afkariho, ktorý v minulosti dosiahol na národných šampionátoch niekoľko medailových úspechov, odsúdili na trest smrti, 6,5-ročné väzenie a 74 rán bičom. Najvyšší iránsky súd jeho odvolanie proti trestu zamietol. Dlhoročné väzenie dostali aj jeho bratia Vahid a Habib, ktorí sa takisto zapojili do protestov proti tamojšiemu vládnemu režimu.