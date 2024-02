Mojžiš sa vrátil z hosťovania v Debrecíne do Ružomberka

Ružomberok 3. februára (TASR) - Vlani v júli obranca MFK Ružomberok Alexander Mojžiš zamieril na hosťovanie do maďarského klubu VSC Debrecín. Momentálne je však späť pod Čebraťom a s liptovským klubom podpísal nový kontrakt do 31. decembra 2025.



"V polovici januára som v Debrecíne dostal povolenie, že si môžem hľadať nový klub. Nezažil som tam najvydarenejšie obdobie kariéry. Pre zranenia som sa nemohol naplno realizovať. Vyradil ma hlavne roztrhnutý väz v členku, keď som sa dlhšie dával dokopy. Našťastie, už je všetko v poriadku," uviedol 25-ročný stopér, ktorý v najvyššej slovenskej súťaži odohral 123 zápasov, z toho 105 v ružomberskom drese. V jesennej časti v Debrecíne si pripísal len sedem štartov v maďarskej lige.



"V prvom rade chcem byť zdravý a zlepšovať sa. Vraciam sa do starého, dôverne známeho prostredia. Teším sa na chalanov, takmer všetkých poznám. Očakávam, že na jar udrieme aj na hornú nadstavbovú šestku," dodal Mojžiš, ktorý odcestoval s výpravou MFK do poľského Zabrze na generálku s účastníkom Ekstraklasy Górnikom.