Mokošová i Dobrocká postúpili v Koperi do finále

Koper 31. mája (TASR) - Slovenské reprezentantky v športovej gymnastike Barbora Mokošová a Lucia Dobrocká sa predstavia vo finále na podujatí série World Challenge Cup v slovinskom Koperi. Dobrocká obsadila v kvalifikácii 4. miesto na preskoku so známkou 12,775, Mokošová prenikla do finále na bradlách z 8. priečky výkonom 12,900. Finále oboch disciplín je na programe v sobotu.



Obaja slovenskí muži na podujatí sa dostali do pozície náhradníka pre finále. Volodymyr Otreško sa umiestnil na 10. priečke na koni na šírku so ziskom 13,800. Matej Nemčovič obsadil taktiež 10. miesto na koni so známkou 12,500.