Tokio 25. júla (TASR) - Slovenská športová gymnastka Barbora Mokošová nepostúpila do finále viacboja na OH v Tokiu. V kvalifikácii dostala známku 51,199 a po troch skupinách z piatich jej patrila nepostupová 32. priečka.



Do finále sa prebojuje najlepších 24 gymnastiek (maximálne dve z jednej krajiny). Najlepší bodový súčet z jednotlivých náradí mala priebežne favorizovaná Američanka Simone Bilesová (57,731), ktorá viedla pred krajankou Sunisou Leeovou (57,166) a Ruskou Angelinou Melnikovovou (57,132).



Mokošová si v tretej skupine postupne pripísala za cvičenie na kladine 11,700 b., za prostné 12,833 a za preskok 13,333. Na bradlách, z ktorých má bronzovú medailu z vlaňajších ME v tureckom Mersine, dostala 13,333 b. Šancu na postup nemala ani na jednotlivých náradiach.



Pre 24-ročné gymnastku to bolo druhé vystúpenie pod piatimi kruhmi. Premiéru absolvovala v Riu de Janeiro v roku 2016, kde vo viacboji obsadila 45. miesto.



Hoci si Mokošová nevybojovala finálovú účasť, tréner Martin Zvalo hodnotil jej vystúpenie v absolutóriách. "Môžem povedať, že od Ria to boli najpodarenejšie preteky. Barča cvičila fantasticky. Celý viacboj išla bez jediného zaváhania. Vo viacboji dosiahla svoje bodové maximum a za predvedené výkony som na ňu pyšný. Barča svojimi výkonmi dokázala, že patrí ku gymnastickej špičke a účasť na OH má zaslúženú," povedal Zvalo pre facebookovú stránku Slovenskej gymnastickej federácie.



Vo viacboji tímov figurovali po troch skupinách na čele športové gymnastky Ruska pod hlavičkou národného olympijského výboru (ROC), súčtom 171,629 b. odsunuli za seba druhé Američanky (170,562). Čínske družstvo spadlo na priebežné tretie miesto (166,863). Do finále viacboja postúpi prvých osem tímov z kvalifikácie.