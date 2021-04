Mokošová obhajuje bronz a skúša nové prvky: Je čas ich ukázať

ME v Bazileji - program:



streda 21. apríla: kvalifikácia žien (10.00, MOKOŠOVÁ v 4. slede od 18.30, začína na kladine)

štvrtok 22. apríla: kvalifikácia mužov (10.00)

piatok 23. apríla: finále viacboja - ženy (13.30), muži (17.15)

sobota 24. apríla: finále na náradiach (13.30, ženy - preskok, bradlá)

Bazilej 20. apríla (TASR) - Slovenská gymnastka Barbora Mokošová má na nadchádzajúcich majstrovstvách Európy v Bazileji ambíciu postúpiť do finále viacboja, alebo na jednotlivých náradiach. Hlavným cieľom je však úspešne odštartovať sezónu, ktorej vrcholom bude účasť Slovenky na olympijských hrách v Tokiu.Mokošová získala v Baku v decembri na viackrát odloženom kontinentálnom šampionáte historický bronz pre Slovensko, keď sa jej zadarilo na bradlách. Vo Švajčiarsku ju však čaká väčšia konkurencia. Pre mnohé gymnastky budú navyše ME úplne poslednou šancou kvalifikovať sa do Tokia a prídu maximálne pripravené. Slovenka podujatím iba odštartuje sezónu. Jej vrcholom bude olympiáda, ale budú v nej aj októbrové majstrovstvá sveta v japonskom Kitakjúšu. "" povedala Mokošová.Dvadsaťštyriročná členka Slávie UK Bratislava bude cvičiť na šampionáte bez väčšieho tlaku. Olympijskú miestenku má už od MS v Stuttgarte v roku 2019. Môže si tak dovoliť aj skúšať nové cvičebné prvky. "."Mokošová je jedinou slovenskou reprezentantkou na šampionáte, ktorý sa bude konať za prísnych opatrení bez prítomnosti divákov. Náradia v Bazileji si premiérovo vyskúšala v pondelok. "" povedal podľa webu Slovenskej gymnastickej federácie (SGF) tréner Martin Zvalo.Mokošová vstúpi do kvalifikácie v stredu o 18.30 a absolvuje kompletný viacboj. V prípade postupu medzi 24 najlepších ju čaká finále viacboja v piatok. Boje o cenné kovy sú na programe cez víkend. Osmička najlepších žien na bradlách a preskoku sa predstaví v sobotu, vyvrcholenie prostných a na kladine je na programe v nedeľu.