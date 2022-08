Slovenská gymnastka Mokošová obsadila na ME 15. miesto na bradlách

ME žien v Mníchove - výsledky:



Viacboj jednotlivkýň - konečné poradie:

1. Asia D'Amatová (Tal.) 54,732 b.,

2. Alice Kinsellová (V. Brit.) 54,132,

3. Martina Maggiová (Tal.) 53,965,

4. Carolann Heduitová (Fr.) 53,699,

5. Lisa Vaelenová (Belg.) 53,699,

6. Naomi Visserová (Hol.) 53,265,

... 70. Sára SURMANOVÁ 43,365,

77. Radoslava KALAMÁROVÁ (obe SR) 41,798





Kvalifikácia:



Družstvá:

1. Taliansko 165,162 b.,

... 24. SLOVENSKO 137,896



Bradlá:

1. Asia D'Amatová (Tal.) 14,566 b.,

... 15. Barbora MOKOŠOVÁ 13,233,

76. Adela BALCOVÁ 11,100,

102. SURMANOVÁ 9,933,

116. KALAMÁROVÁ (všetky SR) 8,133



Kladina:

1. Ana Barbosuová (Rum.) 13,533 b.,

... 61. MOKOŠOVÁ 11,533,

63. Elena UŠÁKOVÁ 11,500,

81. KALAMÁROVÁ 11,066,

109. SURMANOVÁ (všetky SR) 9,433



Prostné:

1. Maggiová 13,833 b.,

... 77. SURMANOVÁ 11,466,

95. KALAMÁROVÁ (obe SR) 11,066

Mníchov 11. augusta (TASR) - Slovenská športová gymnastka Barbora Mokošová obsadila na ME v Mníchove konečné 15. miesto na bradlách. Do osemčlenného finále sa neprebojovala. Kontinentálnou šampiónkou vo viacboji jednotlivkýň sa stala Talianka Asia D'Amatová.Mokošová dostala od rozhodcov známku 13,233 b. Svojím výkonom tak veľmi nezaostala za finálovým vystúpením pred dvoma rokmi v Mersine, kde vybojovala bronz za 13,300. Súťaž v bavorskej metropole však mala vyššiu úroveň, na zotrvaní v bojoch o medaily bolo treba zacvičiť minimálne za 13,833. Dvojnásobná olympionička sa aj pre pretrvávajúce zranenie lýtka rozhodla v Mníchove predstaviť iba na náradiach a neabsolvovala kompletný viacboj. Po bradlách nastúpila aj na kladinu a dostala známku 11,533. Stačilo jej to na 61. miesto. Iba tesne za ňou na 63. priečka skončila Elena Ušáková výkonom 11,500.Kompletný viacboj absolvovali dve Slovenky. Sára Surmanová dostala známku 43,365 a patrilo jej konečné 70. miesto, Radoslava Kalamárová zapísala 41,798 a obsadila 77. pozíciu. Piatou Slovenkou bola v kvalifikácii Adela Balcová, ktorá sa predstavila na bradlách a so známkou 11,100 skončila na 76. mieste. V súťaži družstiev patrilo Slovenkám 24. miesto so známkou 137,896.Devätnásťročná D'Amatová si pripísala druhú významnú medailu na vrcholnom podujatí. Pred rokom na MS v japonskom Kitakjúšú získala striebro v preskoku. V Mníchove ju na pódiu doplnili Britka Alice Kinsellová a ďalšia Talianka Martina Maggiová.