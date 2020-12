Slovenská gymnastka Mokošová postúpila do finále ME na bradlách

Majstrovstvá Európy žien v tureckom Mersine - kvalifikácia:



bradlá:

1. Zsofia Kovácsová 14,133 bodu,

2. Barbora MOKOŠOVÁ (SR) 13,566 - postup



kladina:

1. Larisa Iordacheová (Rum.) 13,633,

... 30. MOKOŠOVÁ 10,900



prostné:

1. Iordacheová 13,200,

... 11. MOKOŠOVÁ 12,300





Mersin 17. decembra (TASR) - Slovenská športová gymnastka Barbora Mokošová postúpila na majstrovstvách Európy žien v tureckom Mersine do finále súťaže na bradlách. Vo štvrtkovej kvalifikácii obsadila druhú priečku so ziskom 13,566 bodu.Jediná Slovenka na podujatí cvičila v kvalifikácii na všetkých štyroch ženských náradiach, na preskoku, kladine a na prostných sa jej medzi najlepšiu osmičku postúpiť nepodarilo. Na prostných je však prvou náhradníčkou, keď obsadila 11. miesto výkonom 12,300. Pred ňou skončili štyri Rumunky a vo finále môžu byť iba dve.Viacboj jednotlivkýň sa na šampionáte nevyhlasuje ako medailová disciplína, no takmer všetky gymnastky ho absolvovali.povedal pre TASR reprezentačný tréner Martin Zvalo.V Turecku absentujú viaceré gymnastické reprezentácie, keďže sa na podujatí napokon neudeľujú zvyšné olympijské miestenky, no napriek tomu na šampionáte nechýbajú kvalitné pretekárky. Až za Mokošovou na 3. mieste skončila na bradlách päťnásobná majsterka Európy Larisa Iordacheová z Rumunska. Kvalifikáciu v tejto disciplíne vyhrala Maďarka Zsofia Kovácsová výkonom 14,133 bodu. Finále na bradlách je na programe v nedeľu o 13.40 SEČ.