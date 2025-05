Mokošová skončila v Lipsku na bradlách na 15. mieste

Majstrovstvá Európy v Lipsku - výsledky:



viacboj tímov - konečné poradie: 1. Taliansko (Alice D'Amatová, Manila Espositová, Emma Fioravantiová, Giulia Perottiová, Sofia Tonelliová) 161,930 b., 2. Nemecko (Helen Kevričová, Janoah Müllerová, Lea Marie Quaasová, Karina Schönmaierová, Silja Stöhrová) 158,396, 3. Francúzsko (Lorette Charpyová, Romane Hamelinová, Djenna Larouiová, Morgane Osyssek-Reimerová, Ming van Eijkenová) 156,728, 4. Rumunsko 156,231, 5. Holandsko 155,162, 6. Veľká Británia 154,695







kvalifikácia



viacboj jednotlivkýň: 1. Espositová 54,399,... 44. Adela BALCOVÁ (SR) 46,765 b.,



bradlá: 1. Kevričová 14,766,... 15. Barbora MOKOŠOVÁ (SR) 13,200, 48. BALCOVÁ (SR) 12,300



kladina: 1. Jennifer Williamsová (Švéd.) 14,533,... 37. MOKOŠOVÁ 12,300, 82. BALCOVÁ (SR) 11,133



prostné: 1. Espositová 13,800,... 77. BALCOVÁ (SR) 11,366

Lipsko 26. mája (TASR) - Slovenská gymnastka Barbora Mokošová obsadila na majstrovstvách Európy v Lipsku 15. miesto na bradlách. V pondelkovej kvalifikácii si pripísala známku 13,200 a do finálovej osmičky sa nedostala. V prvej finálovej disciplíne šampionátu získali zlato Talianky vo viacboji tímov.Bronzová medailistka z ME 2020 v Mersine na bradlách zaostala iba o 0,233 b za osobným rekordom, ktorý predviedla v generálke na európsky šampionát v Prievidzi na medzištátnom stretnutí štyroch krajín. Práve známka 13,433 bola napokon úrovňou, ktorá znamenala postup do boja o medaily. Mokošová sa predstavila ešte aj na kladine, na ktorej zacvičila za 12,300 a patrila jej 37. priečka.tešila sa Mokošová podľa oficiálneho webu Slovenskej gymnastickej federácie (SGF).Druhá zo slovenských reprezentantiek Adela Balcová absolvovala celý viacboj a pripísala si v ňom 44. miesto so známkou 46,765 b. Na postup do finále medzi 24 najlepších to nestačilo. Na jednotlivých náradiach obsadila 48. miesto na bradlách (12,300), 77. v prostných 11,366 a 82. na kladine (11,133). Absolvovala iba jeden preskok do viacboja za 11,966 a v hodnotení disciplíny sa neumiestnila.zhodnotila svoje vystúpenie 19-ročná zverenkyňa trénera Martina Zvala.Talianske družstvo v zložení Alice D'Amatová, Manila Espositová, Emma Fioravantiová, Giulia Perottiová a Sofia Tonelliová obhájilo titul z minuloročného šampionátu v Rimini. Od rozhodcov získalo súhrnnú známku 161,930 b. Druhé skončili Nemky výkonom 158,396 a tretie Francúzky za 156,728.V utorok sa v Lipsku predstavia v kvalifikácii muži. Oliver Kasala bude cvičiť na bradlách a hrazde, Matej Nemčovič v prostných a na kruhoch.