Mokošová skončila vo Varne vo finále na bradlách štvrtá

Varna 30. mája (TASR) - Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Barbora Mokošová skončila na podujatí FIG World Challenge Cup Series v bulharskej Varne vo finále na bradlách na 4. mieste so ziskom 13,450 bodu.



"Pred blížiacimi sa OH je to fajn povzbudenie a motivácia," povedal pre TASR Mokošovej tréner Martin Zvalo.



Z víťazstva sa tešila Ruska Juliana Perebinosová (14,500 b.), ďalšie priečky obsadili Ukrajinka Diana Varinská (14,200) a Britka Kelly Jay Simmová (13,650).