Mokošová vo finále viacboja na ME 18., šampiónkou Listunovová

Majstrovstvá Európy vo švajčiarskom Bazileji - finále:



viacboj jednotlivkýň: 1. Viktoria Listunovová 56,731 bodu, 2. Angelina Meľnikovová (Rus.) 55,432, 3. Jessica Gadirovová (V. Brit.) 55,100, 4. Amelie Morganová (V. Brit.) 53,565, 5. Elisabeth Seitzová (Nem.) 53,398, 6. Martina Maggiová (Tal.) 52,366,... 18. Barbora MOKOŠOVÁ (SR) 49,999 (prostné: 11,933, preskok: 13,266, bradlá: 13,200, kladina: 11,600

Bazilej 23. apríla (TASR) - Slovenská športová gymnastka Barbora Mokošová obsadila vo viacboji jednotlivkýň na ME vo švajčiarskom Bazileji konečné 18. miesto. Celkovo získala 49,999 bodu. Majsterkou Európy sa stala Ruska Viktoria Listunovová so ziskom 56,731.Mokošová nastúpila najprv na prostných a dostala od rozhodcov známku 11,933 bodu. Druhú rotáciu absolvovala na preskoku (13,266 b.). Na bradlách získala výslednú známku 13,200 b. Cvičenie uzavrela na kladine s výkonom za 11,600 b.Na kontinentálnom šampionáte v Bazileji sa zišla silná konkurencia, keďže pre mnohé gymnastky bol poslednou možnosťou, ako získať miestenku na olympijské hry do Tokia. Pre slovenskú reprezentantku bol však iba úvodným významným podujatím v sezóne. Istotu účasti na športovom vrchole sezóny získala už pred dvoma rokmi na MS v Stuttgarte.