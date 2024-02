Molčan chce v Srbsku nadviazať na výkon zo zápasu proti Tsitsipasovi

Kraljevo 2. februára (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan chce v kvalifikácii Davisovho pohára v Srbsku nadviazať na výkon z vlaňajšieho duelu v Grécku. V Aténach zdolal vtedajšiu svetovú päťku Stefanosa Tsitsipasa a postaral sa o zo, že slovenský tím môže opäť súperiť o postup do skupinovej fázy finálového turnaja.



"Víťazstvo nad Tsitsipasom bolo najcennejšie v mojej kariére a nakoplo ma aj do turnajov. Vtedy to vyšlo parádne. Bolo by super, keby som to v Srbsku zopakoval, získal ďalší cenný skalp a pomohol nášmu tímu k postupu," uviedol najlepší slovenský singlista, ktorého v piatok podvečer čakal na antuke v Kraljeve súboj proti Dušanovi Lajovičovi.



V jedinom vzájomnom zápase na turnaji ATP v Hamburgu v roku 2021 prehral Molčan v troch setoch. "Tímová súťaž je niečo iné ako turnaj, navyše antukový kurt v Kraljeve je špecifický. Je taký divný, nie v zlom zmysle, no v prvých dvoch dňoch bolo potrebné si na neho zvyknúť. Myslím si však, že už sme všetci na tom dvorci zohratí. Vieme, ako sa kĺže loptička a na základe toho dokážeme koordinovať došmyky. Vyzerá to ako nejaký hladký tartan, na ktorom je nasypaná antuka. Tak to duní, je to na nejakom mäkkom podklade, takže sa to zvláštne ozýva, ale kurt je ináč fajn."



Kapitána slovenského tímu Ľubomíra Kurhajca by potešilo, keby jeho premiéra v tejto úlohe mala víťaznú príchuť. "Srbi sú aj bez Novaka Djokoviča favoritmi, no neúčasť lídra svetového rebríčka zvyšuje naše šance a môže sa zrodiť aj prekvapenie. Alex Molčan i Lukáš Klein sú v rebríčku ATP v druhej svetovej stovke, v Grécku však potvrdili, že sa v Davis Cupe dokážu vybičovať ku kvalitným výkonom," zdôraznil Kurhajec, ktorý proti Srbom nahradí na kapitánskej lavičke chorého Tibora Tótha.



Srbi v Kraljeve v minulosti zdolali Chorvátov i Indiu a kapitán Viktor Troicki verí, že budú úspešní aj do tretice. "V hale Ibar sa nám vždy darilo, fanúšikovia boli naším hnacím motorom. Moja nominácia na úvodné dvojhry možno niektorých prekvapila. Miomir Kecmanovič má však na začiatku sezóny veľmi dobrú formu, na Australian Open postúpil do osemfinále, preto je tímovou jednotkou. Verím že proti Lukášovi Kleinovi získa prvý bod. Pre Dušana Lajoviča zasa rozhodli skúsenosti i to, že antuka je jeho najsilnejší povrch," vysvetlil Troicki, prečo dostali Kecmanovič s Lajovičom prednosť pred Laslom Djerem.







/vyslaný redaktor TASR Ladislav Antal/