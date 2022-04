Molčan dosiahol míľnik, v Top 50 sa chce udržať do konca roka

Bratislava 11. apríla (TASR) - Už na začiatku antukovej sezóny splnil cieľ preniknúť do elitnej svetovej päťdesiatky. Slovenský tenista Alex Molčan postupom do finále turnaja ATP v Marrákeši potvrdil, že antuka je jeho najsilnejší povrch. V Maroku získal skalp svetovej deviatky Kanaďana Felixa Augera-Aliassimea a bol blízko k zisku prvého titulu na ATP Tour.



Vo finálovom dueli proti Belgičanovi Davidovi Goffinovi však nevyužil vedenie 6:3, 2:0, druhý aj tretí set prehral 3:6. "Bol to super týždeň. Nečakal som, že postúpim až do finále. Keď som sa pozrel na žreb, hovoril som si, že to bude ťažké. Po prvý raz som zdolal hráča Top 10, je to pre mňa veľká vec. Dokázal som sám sebe, že môžem hrať s tými najlepšími. Škoda finále, bol som set a brejk hore a viedol 40:15 na servise. Finálový zápas mi ušiel pomedzi prsty. Šanca bola veľká. Bolo to diametrálne odlišné ako vlani vo finále v Belehrade s Novakom Djokovičom, ktorý je najlepší hráč na svete."



Molčan dosiahol v pondelok významný míľnik. "Je skvelé, že som prvýkrát v Top 50, no sme iba v prvej tretine roka. Budem obhajovať body, môže to skákať hore-dolu. Už mi však nikto nezoberie, že som bol 50. hráč sveta. Teší ma, že dokážem hrať s top hráčmi. Je to motivujúce, baví ma to na kurte oveľa viac. Keby som sa do konca roka udržal v Top 50, bol by som spokojný," zdôraznil najlepší slovenský singlista.



V najbližších týždňoch ho čaká nabitý program. "V sobotu idem na turnaj do Belehradu, potom pôjdem do Mníchova. Následne ma čaká kvalifikácia na podujatie Masters 1000 v Madride. Časť prípravy na antukový vrchol sezóny Roland Garros absolvujem doma. Možno pred odletom do Paríža ešte odohrám jeden turnaj. Preberieme to ešte s trénermi."



Molčanova spolupráca s tenisovým trénerom Karolom Beckom prináša ovocie, obaja si sadli aj ľudsky. "Zatiaľ si rozumieme a verím, že všetko bude naďalej klapať. V každom zápase na turnaji v Marrákeši som sa snažil Alexa pozitívne povzbudzovať. Titul bol blízko a hoci finále napokon prehral, cenný poznatok je, že dokáže držať krok s hráčmi svetovej elity. Rozobrali sme si niektoré veci, pre Alexa je to cenná skúsenosť do ďalšej kariéry. Je super, že to takto vypálilo," uviedol Beck.



Molčanovo úspešné ťaženie v Maroku potešilo aj Miloslava Mečířa - nového prezidenta Slovenského tenisového zväzu. "Je to veľmi potešujúca správa, že Alex je v najlepšej svetovej päťdesiatke. Poznám ho dlhé roky, prišiel z Prešova, chvíľu bol aj v Slovane a potom v NTC. Dlho sa ťahali s Lukášom Kleinom, ktorý bol v uplynulom období zranený. Verím, že do tretice to Alexovi vo finále vyjde a že ho výkony z Marrákešu ešte viac nakopnú."