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Molčan je hrdý, že sa po troch rokoch vráti do prvej stovky
Molčan sa zatiaľ prebojoval do troch finále na hlavnom profesionálnom okruhu, na prvú trofej stále čaká.
Autor TASR
Umag 18. júla (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan má za sebou najúspešnejší týždeň v tejto sezóne. Na antukovom turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu postúpil až do semifinále dvojhry a v pondelok sa po troch rokoch vráti do prvej svetovej stovky. v rozhovore pre TASR prezradil, že sa mu podarilo splniť aj ďalší cieľ - vybojovať si účasť v hlavnej súťaži na grandslamovom US Open.
„Umag bol pre mňa vydarený turnaj. Mal som motiváciu dostať sa do hlavnej súťaže na US Open a toto bol posledný turnaj, ktorý sa rátal. Zdolal som veľmi kvalitných hráčov na čele s nasadenou dvojkou Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom. Aj keď mi to v semifinále s Damirom Džumhurom z Bosny a Hercegoviny nevyšlo, hlavu mám hore. Z prehry sa poučíme, vieme, na čom treba zamakať,“ uviedol pre TASR najlepší slovenský singlista.
Molčan sa zatiaľ prebojoval do troch finále na hlavnom profesionálnom okruhu, na prvú trofej stále čaká. V roku 2021 prehral v Belehrade s domácim Srbom Novakom Djokovičom. V roku 2022 neuspel vo finálových súbojoch na podujatiach v marockom Marrákeši a vo francúzskom Lyone. Vďaka úspešnému ťaženiu v Umagu sa v onlajn vydaní svetového rebríčka ATP posunul na 81. miesto.
Vlani sa mu o niečom podobnom ani nesnívalo. „Je to pre mňa pekné zadosťučinenie, že po troch rokoch sa vrátim do elitnej svetovej stovky. Minulý rok som si iba prial, aby som bol v takejto situácii, teraz je to realita. Som hrdý na seba, môjho tenisového trénera Tibora Tótha, kondičného trénera Dávida Olasza, mentálneho kouča i fyzioterapeuta. Myslím si, že robíme dobrú prácu.“
Molčan si veľmi pochvaľuje spoluprácu s trénerom Tóthom, ktorý je zároveň aj kapitánom slovenského daviscupového tímu. „Veľmi si s Tiborom rozumieme. Súhra medzi trénerom a hráčom je presne taká, aká ma byť. Veľmi dobre sa nám spolupracuje. Makáme, robíme, čo sa dá a ide to správnym smerom. Z Umagu sa presúvame na ďalší antukový turnaj ATP do rakúskeho Kitzbühelu. Potom si dám zrejme týždeň pauzu. V auguste ma čakajú ďalšie turnaje a najmä US Open, na ktorý sa veľmi teším.“
„Umag bol pre mňa vydarený turnaj. Mal som motiváciu dostať sa do hlavnej súťaže na US Open a toto bol posledný turnaj, ktorý sa rátal. Zdolal som veľmi kvalitných hráčov na čele s nasadenou dvojkou Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom. Aj keď mi to v semifinále s Damirom Džumhurom z Bosny a Hercegoviny nevyšlo, hlavu mám hore. Z prehry sa poučíme, vieme, na čom treba zamakať,“ uviedol pre TASR najlepší slovenský singlista.
Molčan sa zatiaľ prebojoval do troch finále na hlavnom profesionálnom okruhu, na prvú trofej stále čaká. V roku 2021 prehral v Belehrade s domácim Srbom Novakom Djokovičom. V roku 2022 neuspel vo finálových súbojoch na podujatiach v marockom Marrákeši a vo francúzskom Lyone. Vďaka úspešnému ťaženiu v Umagu sa v onlajn vydaní svetového rebríčka ATP posunul na 81. miesto.
Vlani sa mu o niečom podobnom ani nesnívalo. „Je to pre mňa pekné zadosťučinenie, že po troch rokoch sa vrátim do elitnej svetovej stovky. Minulý rok som si iba prial, aby som bol v takejto situácii, teraz je to realita. Som hrdý na seba, môjho tenisového trénera Tibora Tótha, kondičného trénera Dávida Olasza, mentálneho kouča i fyzioterapeuta. Myslím si, že robíme dobrú prácu.“
Molčan si veľmi pochvaľuje spoluprácu s trénerom Tóthom, ktorý je zároveň aj kapitánom slovenského daviscupového tímu. „Veľmi si s Tiborom rozumieme. Súhra medzi trénerom a hráčom je presne taká, aká ma byť. Veľmi dobre sa nám spolupracuje. Makáme, robíme, čo sa dá a ide to správnym smerom. Z Umagu sa presúvame na ďalší antukový turnaj ATP do rakúskeho Kitzbühelu. Potom si dám zrejme týždeň pauzu. V auguste ma čakajú ďalšie turnaje a najmä US Open, na ktorý sa veľmi teším.“