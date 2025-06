Molčan napodobnil Kovalíka a prehral v 1. kole na domácom challengeri

dvojhra - 1. kolo:



Valentin Vacherot (Mon.) - Alex MOLČAN (SR) 6:3, 3:6, 6:3, Jan Choinski (V. Brit.) - Jozef KOVALÍK (SR) 6:3, 6:4, Alexander Ševčenko (Kaz.-1) - Christoph Negritu (Nem.) 6:4, 6:1



Bratislava 10. júna (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan neuspel v 1. kole dvojhry na antukovom challengeri Bratislava Open. V úvodnom kole ako držiteľ voľnej karty prehral na dvorcoch TK Slovan s Monačanom Valentinom Vacherotom po trojsetovom boji 3:6, 6:3, 3:6. Nedarilo sa ani minuloročnému semifinalistovi a jeho krajanovi Jozefovi Kovalíkovi, ktorý nestačil na Brita Jana Choinskiho 3:6, 4:6.uviedol Molčan po stretnutí a priblížil aj svoj najbližší program:Molčanovi nevyšiel úvod zápasu, prehral si servis a mal manko 0:3. Monačan bol lepší na kurte, dostal sa do vedenia 5:1 a išiel na podanie. Slovenský reprezenant dokázal znížiť na 3:5 a mal aj dva brejkbaly v deviatej hre, no nevyužil ich a prehral prvý set. V úvode druhého dejstva Vacherot opäť zobral podanie Molčanovi, ktorý však bleskovo kontroval rebrejkom. Domáci tenista zlepšil svoj výkon, uspel v ôsmom geme pri servise Monačana a vynútil si rozhodujúce dejstvo. Vacherot v ňom bol od začiatku lepší, brejkol Molčana a viedol 4:1. Výhodu z rúk už nepustil a v deviatej hre premenil tretí mečbal.Kovalík sa v prvom sete nedostal ani k jednej brejkbalovej príležitosti. Svoj servis naopak stratil v siedmom geme. V deviatej hre Choinski druhýkrát zobral Kovalíkovi podanie a využil hneď prvý setbal. V druhom dejstve si hráči držali bez problémov servis. V deviatom geme však opäť Slovák ponúkol súperovi šance, pre ktorého to boli aj mečbaly. Brit štvrtý premenil a tešil sa z postupu ďalej. Premožiteľ slovenského reprezentanta sa v ďalšej fáze stretne s najvyššie nasadeným Kazachom Alexandrom Ševčenkom, ktorý zdolal Nemca Christopha Negritua 6:4, 6:1.povedal po stretnutí Kovalík. Slovenský daviscupový reprezentant prehral siedmy duel za sebou: