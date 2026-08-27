Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. august 2026Meniny má Silvia
< sekcia Šport

Molčan nastúpi v 1. kole dvojhry proti Bonzimu

.
Na snímke Alex Molčan. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Molčan sa doposiaľ s Bonzim na okruhu ATP nestretol.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 27. augusta (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan sa v úvodnom kole mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open stretne s Francúzom Benjaminom Bonzim. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v New Yorku.

Molčan sa doposiaľ s Bonzim na okruhu ATP nestretol. V prípade postupu cez 109. hráča svetového rebríčka narazí slovenský tenista v 2. kole na víťaza duelu medzi Američanom Marcosom Gironom a 32. nasadeným Peruáncom Ignaciom Busem.

Dvadsaťosemročný Molčan je jediný slovenský zástupca v singli na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny. Viktória Hrunčáková a Rebecca Šramková neuspeli v ženskej kvalifikácii. V hlavnom „pavúku“ sa zo Slovákov ešte predstaví Tereza Mihalíková vo štvorhre.

Najvyššie nasadený Nemec Alexander Zverev nastúpi v 1. kole dvojhry proti Talianovi Lorenzovi Sonegovi. Obhajca titulu Španiel Carlos Alcaraz, ktorý sa vracia po zranení zápästia, sa ako nasadená dvojka stretne s Rusom Romanom Safiullinom. V ženskom singli si svetová jednotka a dvojnásobná obhajkyňa trofeje Arina Sobolenková z Bieloruska zmeria v úvodnom kole sily s Kolumbijčankou Camilou Osoriovou.
.

Neprehliadnite

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

ŠIPOŠ: Cieľom Hnutia Slovensko je, aby sa bez nás nedala zložiť vláda

Vláda: Národnú radu by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním