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Molčan nastúpi v 1. kole dvojhry proti Bonzimu
Molčan sa doposiaľ s Bonzim na okruhu ATP nestretol.
Autor TASR,aktualizované
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New York 27. augusta (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan sa v úvodnom kole mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open stretne s Francúzom Benjaminom Bonzim. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v New Yorku.
Molčan sa doposiaľ s Bonzim na okruhu ATP nestretol. V prípade postupu cez 109. hráča svetového rebríčka narazí slovenský tenista v 2. kole na víťaza duelu medzi Američanom Marcosom Gironom a 32. nasadeným Peruáncom Ignaciom Busem.
Dvadsaťosemročný Molčan je jediný slovenský zástupca v singli na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny. Viktória Hrunčáková a Rebecca Šramková neuspeli v ženskej kvalifikácii. V hlavnom „pavúku“ sa zo Slovákov ešte predstaví Tereza Mihalíková vo štvorhre.
Najvyššie nasadený Nemec Alexander Zverev nastúpi v 1. kole dvojhry proti Talianovi Lorenzovi Sonegovi. Obhajca titulu Španiel Carlos Alcaraz, ktorý sa vracia po zranení zápästia, sa ako nasadená dvojka stretne s Rusom Romanom Safiullinom. V ženskom singli si svetová jednotka a dvojnásobná obhajkyňa trofeje Arina Sobolenková z Bieloruska zmeria v úvodnom kole sily s Kolumbijčankou Camilou Osoriovou.
Molčan sa doposiaľ s Bonzim na okruhu ATP nestretol. V prípade postupu cez 109. hráča svetového rebríčka narazí slovenský tenista v 2. kole na víťaza duelu medzi Američanom Marcosom Gironom a 32. nasadeným Peruáncom Ignaciom Busem.
Dvadsaťosemročný Molčan je jediný slovenský zástupca v singli na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny. Viktória Hrunčáková a Rebecca Šramková neuspeli v ženskej kvalifikácii. V hlavnom „pavúku“ sa zo Slovákov ešte predstaví Tereza Mihalíková vo štvorhre.
Najvyššie nasadený Nemec Alexander Zverev nastúpi v 1. kole dvojhry proti Talianovi Lorenzovi Sonegovi. Obhajca titulu Španiel Carlos Alcaraz, ktorý sa vracia po zranení zápästia, sa ako nasadená dvojka stretne s Rusom Romanom Safiullinom. V ženskom singli si svetová jednotka a dvojnásobná obhajkyňa trofeje Arina Sobolenková z Bieloruska zmeria v úvodnom kole sily s Kolumbijčankou Camilou Osoriovou.