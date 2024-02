Molčan nebral ohľad na kamarátstvo, Lajoviča na srbskej antuke ubehal

Kraljevo 3. februára (TASR) - Po vlaňajšom víťazstve nad Stefanosom Tsitsipasom získal ďalší cenný daviscupový skalp a priblížil slovenských tenistov k postupu na finálový turnaj. Alex Molčan otočil duel proti Srbovi Dušanovi Lajovičovi a postaral sa o to, že Slováci viedli po úvodnom dni v Kraljeve 2:0.



Molčanovi nevyšiel úvod, no od stavu 2:5 v prvom sete začal lietať po antukovom dvorci ako "šarkan" a v ďalšom priebehu zápasu dovolil svojmu kamarátovi uhrať iba tri gemy. "Povedal som si, že sa musím snažiť niečo zmeniť. V závere prvého setu som chytil momentum a zápas sa začal preklápať na moju stranu. Znechutil som mu hru, usiloval som sa ísť vo výmenách najmä cez Duciho forhend, čo bol kľúč k úspechu. Ubehal som ho," uviedol pre TASR najlepší slovenský singlista.



Priznal, že ho výrazne povzbudilo víťazstvo Lukáša Kleina nad Miomirom Kecmanovičom. "Určite je lepšie nastupovať za stavu 1:0, človek nie je až pod takým stresom. Kecmanovič bol favorit, na Australian Open postúpil do osemfinále, no Luky podal výborný výkon a potvrdil formu zo začiatku sezóny. Dúfam, že to už nejako doklepneme a získame potrebný tretí bod."



Kapitán slovenského tímu Ľubomír Kurhajec šípil, že pri neúčasti svetovej jednotky Novaka Djokoviča by sa v Kraljeve mohlo zrodiť prekvapenie. Iba v kútiku duše však veril, že by jeho zverenci mohli uspieť v oboch piatkových dvojhrách. "Je to ako malý sen, takýto stav tipoval asi málokto. Alex nezačal ideálne, no dal do toho srdce a Lajoviča uštval, prevýšil ho po kondičnej stránke," zdôraznil skúsený kouč, ktorý proti Srbsku nahradil na kapitánskej lavičke chorého Tibora Tótha.



Molčana s Kleinom v minulosti priviedol k triumfu v Galeovej pohári. "Vtedy som netušil, že by to mohla byť akási príprava na Davisov pohár. Chalani sú momentálne až v druhej svetovej stovke, v tímových súťažiach však rebríček často nehrá rozhodujúcu úlohu. Luky s Alexom opäť potvrdili, že sú veľkí bojovníci. Sme blízko k prekvapeniu, no získať tretí bod býva niekedy najťažšie. Bolo by super, keby sme v sobotu rozhodli už vo štvorhre," zaželal si Kurhajec.







/vyslaný redaktor TASR Ladislav Antal/