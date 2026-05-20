Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. máj 2026Meniny má Bernard
< sekcia Šport

Molčan nepostúpil do finále kvalifikácie

.
Na snímke Alex Molčan. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V treťom dejstve nevyužil Molčan vedenie 5:3 a dva mečbaly.

Autor TASR
Paríž 20. mája (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan nepostúpil do finále kvalifikácie na grandslamový turnaj Roland Garros v Paríži. V druhom kole prehral v stredu v pozícii nasadenej šestky s Britom Felixom Gillom po trojsetovom boji 6:2, 5:7, 6:7 (9:11). Slovensko tak vo francúzskej metropole nebude mať svojho zástupcu v mužskom singli.

V treťom dejstve nevyužil Molčan vedenie 5:3 a dva mečbaly. V rozhodujúcom supertajbrejku síce otočil z 0:4 na 6:5, no v dramatickej koncovke slávil úspech Gill, ktorý v dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi vo štvrtok proti domácemu Francúzovi Kyrianovi Jacquetovi. Ten vyhral v troch setoch nad Nermanom Fatičom z Bosny a Hercegoviny, v supertajbrejku uspel 10:8.

muži - kvalifikácia - 2. kolo:

Felix Gill (V. Brit.) - Alex MOLČAN (SR-6) 2:6, 7:5, 7:6 (11:9)
.

Neprehliadnite

VIDEO: Prezident zdôraznil dôležitosť vstupu Albánska do EÚ

Litva vyhlásila pohotovosť pre hrozbu dronov, Vilnius uzavrel letisko

ONLINE MS 2026: Tretí zápas SR: Slovinsko - Slovensko

R. Raši rokoval s Li Chung-čungom najmä o bilaterálnej spolupráci