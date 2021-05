Molčan nestačil na Djokoviča a nezískal prvú trofej na okruhu ATP

Belehrad 29. mája (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan prehral vo finále turnaja ATP v Belehrade. Ako kvalifikant podľahol v sobotu jednotke podujatia domácemu Novakovi Djokovičovi 4:6, 3:6.



Molčan napriek prehre dosiahol životný úspech, keď v srbskej metropole si najskôr pripísal svoje prvé víťazstvo v hlavnej súťaži na okruhu ATP Tour a nikdy predtým nehral ani štvrťfinále. Ako zdolaný finalista získal 46.290 eur pred zdanením a za hlavnú súťaž 150 bodov do rebríčka.



"Toto bol, samozrejme najlepší týždeň v mojej kariére. Zvlášť, keď som postúpil z kvalifikácie do svojho prvého finále. Bojoval som a hral dobrý tenis. Bojoval som aj vo finále, snažil som sa, nehral som zle, ale stál proti mne Djokovič. Dúfam, že sa mi podarí udržať na tejto úrovni," povedal Molčan na pozápasove tlačovej konferencii.



Dvadsaťtriročného Molčana po prvý raz čaká kvalifikácia na Wimbledon, na treťom grandslame sezóny sa dosiaľ predstavil iba v juniorskej kategórii. Hoci ide o iný povrch, z hľadiska motivácie mu môže dobrý výsledok z Belehradu pomôcť v napredovaní. "Takýto turnaj mi môže veľmi psychicky pomôcť. Určite viac verím svojej hre. Videl som, že môžem zdolať veľmi dobrých hráčov, Federica Delbonisa či Fernanda Verdasca, ktorý bol spoločne s Rafaelom Nadalom môj idol, takže pre mňa je to neskutočne cenné. Samozrejme, hrať prvé finále ATP proti Djokovičovi bolo niečo neskutočné. Dúfam, že budem pokračovať aspoň v podobnom leveli a budem tvrdo pracovať, aby sa mi to podarilo. Wimbledon je tráva, je to niečo iné a bol som tam iba ako junior, čiže dosť dávno, takže uvidíme," povedal Molčan pre TASR.



Úspech mladého Slováka ocenil aj Djokovič, ktorý mu po finále pogratuloval, podľa Molčana potvrdil povesť sympaťáka: "Povedal mi zopár slov, čo si vážim. Je veľký sympaťák, na kurte to možno tak nevyzerá, ale je neskutočne milý a pokorný. Keď som išiel okolo ako prvý ma po slovensky pozdravil, aj to dokazuje, aký je človek."



Slovák začal dobre a získal hneď úvodné podanie súpera, Djokovič ho však vzápätí rebrejkol. V piatej hre však Molčan opäť prelomil Srbov servis a viedol 3:2. Potom prehral tri hry za sebou, no dokázal zdramatizovať divoký prvý set, keď opäť získal brejk a skorigoval na 4:5. Ani on si však neudržal podanie a Djokovič napokon vyhral prvý set. V tom druhom si už obaja dali na svojich servisoch väčších pozor. Až v šiestej hre Djokovič brejkol Molčana a odskočil na rozdiel dvoch bodov, Slovák ho však hneď rebrejkol a dostal sa späť do hry. Ani on však bod nepotvrdil a Srb následne na dvakrát doviedol zápas do víťazného konca.