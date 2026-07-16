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Molčan otočil zápas s Prižmičom a postúpil do štvrťfinále v Umagu
Molčan prehrával v druhom dejstve už 3:5, no dokázal otočiť nepriaznivý vývoj.
Autor TASR
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Umag 15. júla (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval už do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP 250 v Umagu. V 2. kole vyradil domáceho Chorváta Dina Prižmiča, ktorý zápas skrečoval za stavu 6:3, 6:7 (5) a 0:4 v treťom sete.
Molčan prehrával v druhom dejstve už 3:5, no dokázal otočiť nepriaznivý vývoj. Jeho štvrťfinálovým súperom bude víťaz duelu medzi druhým nasadeným Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom a Argentínčanom Marcom Trungellitim.
Molčan prehrával v druhom dejstve už 3:5, no dokázal otočiť nepriaznivý vývoj. Jeho štvrťfinálovým súperom bude víťaz duelu medzi druhým nasadeným Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom a Argentínčanom Marcom Trungellitim.
dvojhra - 2. kolo:
Alex MOLČAN (SR) - Dino Prižmič (Chor.) 3:6, 7:6 (5), 4:0 - skreč
Alex MOLČAN (SR) - Dino Prižmič (Chor.) 3:6, 7:6 (5), 4:0 - skreč