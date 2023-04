Molčan nastúpi v semifinále turnaja ATP v Banja Luke proti Rubľovovi

dvojhra - 2. kolo:



Alex MOLČAN (SR) - Laslo Djere (Srb.) 6:2, 4:6, 7:5

Andrej Rubľov (Rus.-2) - Damir Džumhur (BaH) 7:5, 6:3



Banja Luka 21. apríla (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan postúpil už do semifinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v bosnianskej Banja Luke. V prvom štvrťfinále zdolal Srba Lasla Djereho 6:2, 4:6, 7:5. V dueli o postup do finále nastúpi v sobotu proti druhému nasadenému Rusovi Andrejovi Rubľovovi, ktorý vyradil domáceho Damira Džumhura 7:5, 6:3.Molčan v prvom sete nepustil Srba ani k jedinému brejkbalu. Naopak, premenil oba, ktoré mal k dispozícii a to v štvrtej a záverečnej ôsmej hre. Druhý set priniesol vyrovnaný priebeh, rozhodlo sa v siedmom geme, v ktorom Molčan ako jediný stratil podanie.V treťom tuhý boj pokračoval. Molčan prelomil súpera na 4:2, no Srb ihneď kontroval rebrejkom. Potom dokázal súperovi vziať servis Djere na 5:4 a podával na víťazstvo. Lenže Molčan reagoval taktiež rebrejkom a hneď pri ďalšej príležitosti naopak súperovi servis vzal a ukončil zápas hneď po prvom mečbale.citovala slová Molčana oficiálna webová stránka Slovenského tenisového zväzu.V súboji proti Djeremu hral Molčan po prvý raz na centrálnom kurte:Už svoju semifinálovú účasť hodnotí dvadsaťpäťročný hráč Národného tenisového centra pozitívne: