Lacko po prehre s Pirosom na Peugeot Slovak Open: Veľmi ťažký zápas

Na snímke slovenský tenista Alex Molčan, foto z archívu. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Výsledky:

dvojhra - 2. kolo

Alex MOLČAN (SR-5) - Tobias Kamke (Nem.) 6:2, 6:2,



Zsombor Piros (Maď.) – Lukáš LACKO (SR) 6:2, 6:4





štvorhra - štvrťfinále:

Denys Molčanov, Alexandr Nedovesov (Ukr./Kaz.-2) - Sergio Martos Gornes, Ramkuram Ramanathan (Šp./India) 6:4, 6:4,



Frederico Ferreira Silva, Ergi Kirkin (Por./Tur.) - Miloš KAROL, Lukáš POKORNÝ (SR) 4:6, 6:1, 10:8

Bratislava 11. novembra (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do štvrťfinále dvojhry na challengri Peugeot Slovak Open v Bratislave. Vo štvrtkovom zápase 2. kola si poradil s Nemcom Tobiasom Kamkem v dvoch setoch 6:2 a 6:2. Piaty nasadený hráč nastúpi v dueli o postup do semifinále proti Damirovi Džumhurovi, ktorý v prvom kole turnaja vyradil Norberat Gombosa.Trojnásobný víťaz Slovak Open Lukáš Lacko nestačil v 2. kole na Maďara Zsombora Pirosa, podľahol mu v dvoch setoch 4:6 a 2:6.V prvom sete sa Molčan po brejku vo štvrtej hre dostal do náskoku 4:1 a servis zobral svojmu súperovi aj vo ôsmej hre, keď využil v poradí druhý setbal. Takmer totožný scenár sa opakoval aj v druhom dejstve. Dvadsaťtriročný Slovák na dvorci dominoval a opäť brejkol Nemca dvakrát, čím si zabezpečil prienik medzi elitnú osmičku.povedal po zápase Molčan.Lacko v súboji s Pirosom prehral úvodné dve svoje podania a manko 0:4 v prvom sete už nedokázal zmazať. V druhom si obaja hráči držali servis do stavu 3:3, potom Lacko o svoj servis prišiel a jeho súper v desiatej hre premenil hneď prvý mečbal.povedal Slovák po prehre a nevylúčil ani ukončenie sezóny: