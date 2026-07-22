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Molčan postúpil cez Altmaiera do štvrťfinále turnaja ATP v Kitzbüheli

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Na snímke Alex Molčan. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Semifinalista podujatia v chorvátskom Umagu sa vo štvrťfinále stretne s najvyššie nasadeným Alexandrom Bublikom z Kazachstanu.

Autor TASR
Kitzbühel 22. júla (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval už do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbüheli. V osemfinále zdolal Daniela Altmaiera z Nemecka v trojsetovom boji 6:3, 3:6 a 7:5, keď po 2:25 h hry premenil svoj štvrtý mečbal.

Semifinalista podujatia v chorvátskom Umagu sa vo štvrťfinále stretne s najvyššie nasadeným Alexandrom Bublikom z Kazachstanu. Ten mal v prvom kole voľný žreb a v osemfinále zdolal Argentínčana Facunda Diaza Acostu 6:3, 7:5.

Molčan vedie vo vzájomnej bilancii s Bublikom 1:0. V ich jedinom doterajšom zápase zdolal Kazacha v apríli tohto roka na antuke v Mníchove 6:4, 6:2.



dvojhra - osemfinále:

Alex MOLČAN (SR) - Daniel Altmaier (Nem.) 6:3, 3:6, 7:5
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