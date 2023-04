Molčan postúpil do 2. kola dvojhry na turnaji ATP v Banja Luke

dvojhra - 1. kolo:



Alex MOLČAN (SR) - Taro Daniel (Jap.) 3:6, 7:5, 6:1

Banja Luka 17. apríla (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do 2. kola dvojhry na antukovom turnaji ATP v bosnianskej Banja Luke. V 1. kole vyradil Japonca Tara Daniela 3:6, 7:5, 6:1, hoci v druhom sete prehrával už 0:3. Jeho ďalším súperom bude Austrálčan Alexei Popyrin. Pre Molčana to bol prvý súťažný zápas od 25. marca, keď postúpil do 3. kola podujatia ATP Masters 1000 v Miami.Pre zranenie bedrového kĺbu následne odstúpil z turnaja a nenastúpil na duel proti Rusovi Daniilovi Medvedevovi. Vynechal aj začiatok antukovej sezóny a keďže neobhájil vlaňajšie body za finálovú účasť na turnaji v marockom Marakeši, vypadol z elitnej svetovej päťdesiatky. V novom vydaní rebríčka figuruje na 73. mieste.