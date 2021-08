Molčan postúpil do 2. kola kvalifikácie dvojhry na US Open

muži - dvojhra - kvalifikácia - 1. kolo:



Alex MOLČAN (SR-18) - Kimmer Coppejans (Belg.) 6:3, 6:3

New York 25. augusta (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan nasadený ako osemnásty sa prebojoval do 2. kola kvalifikácie dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. V New Yorku na úvod vyradil Belgičana Kimmera Coppejansa dva razy 6:3.