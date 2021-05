Molčan postúpil do finále turnaja ATP v Belehrade

dvojhra - semifinále:

Alex MOLČAN (SR) - Federico Delbonis (Arg.-8) 4:6, 6:4, 6:4,

Novak Djokovič (Srb.-1) - Andrej MARTIN (SR) 6:1, 4:6, 6:0

Belehrad 28. mája (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do finále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Belehrade. V piatkovom stretnutí semifinále vyradil v pozícii kvalifikanta Argentínčana Federica Delbonisa nasadeného ako ôsmeho v 161-minútovej trojsetovej dráme 4:6 a dva razy 6:4. Čisto slovenské finále sa však nebude konať, Andrej Martin prehral so Srbom Novakom Djokovičom za 115 minút 1:6, 6:4, 0:6.Dvadsaťtriročný Molčan dosiahol postupom do finále životný úspech. V srbskej metropole si najskôr pripísal svoje prvé víťazstvo v hlavnej súťaži na okruhu ATP Tour, nikdy predtým nehral ani štvrťfinále.Do súboja s favorizovaným Argentínčanom pritom nevstúpil ideálne a na svojom podaní prehral hneď úvodný gem. Súperovi vzal servis dvakrát, no Delbonis ho v oboch prípadoch rebrejkol a v desiatej hre premenil prvý setbal. Takisto v druhom sete prišiel o podanie najprv Molčan, potom však uhral dva brejky a na 6:4 uzavrel na príjme prvým setbalom. Aj tretie dejstvo otvoril Slovák prehratým gemom pri vlastnom servise, Delbonisa však okamžite rebrejkol. Podanie si prehral aj v piatej hre, ale v ôsmej vyrovnal na 4:4 a v desiatej opäť na príjme rozhodol pri prvom mečbale.V predchádzajúcom semifinálovom dueli ťahal za kratší koniec ďalší slovenský kvalifikant Martin. Domáci favorit Djokovič vyhral prvý set hladko, keď nenasadeného súpera brejkol v druhom aj šiestom geme. Druhé dejstvo bolo omnoho vyrovnanejšie, Martin získal Djokovičovo podanie v druhej hre, no výhodu vzápätí stratil po rebrejku. V siedmom geme Slovák opäť prišiel o svoj servis, no Srba okamžite rebrejkol a ďalším úspechom na súperovom podaní v desiatom geme vyrovnal na 1:1, keď premenil druhý setbal. Rozhodujúci set však Martin neodštartoval dobre, svoj servis prehral hneď v úvodnej hre a Djokovič už zápas doviedol do víťazného konca "kanárom". Zhatil tým nádeje na čisto slovenský duel o trofej.povedal Djokovič na webe atptour.com.