Molčan postúpil do štvrťfinále challengeru Bratislava Open

dvojhra - 2. kolo:



Alex MOLČAN (SR-1) - Kimmer Coppejans (Belg.) 6:4, 7:5

Bratislava 15. júna (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do štvrťfinále dvojhry na antukovom challengeri Bratislava Open. V pozícii turnajovej jednotky vyhral v 2. kole nad Belgičanom Kimmerom Coppejansom 6:4, 7:5. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti piatemu nasadenému Tomášovi Macháčovi z Česka.Najlepší slovenský singlista nevstúpil do zápasu dobre a hneď na začiatku ponúkol svojmu súperovi dve šance na prelomenie podania. Molčan to však zvládol a obaja hráči si potom držali servis až do desiatemu gemu. Domáci hráč v ňom prelomil súperovo podanie a získal prvý set. Druhé dejstvo malo rovnaký priebeh. Molčan za stavu 6:5 brejkol Belgičana a postúpil medzi najlepšiu osmičku.povedal Molčan vo videu na oficiálnej webovej stránke turnaja.