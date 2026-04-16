Skvelý Molčan: Postúpil do štvrťfinále na turnaji v Mníchove
Jeho ďalším súperom bude víťaz súboja medzi Kanaďanom Denisom Shapovalovom a Maďarom Fábiánom Marozsánom.
Autor TASR
Mníchov 16. apríla (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan postúpil na turnaji ATP 500 v Mníchove do štvrťfinále. Vo štvrtkovom osemfinálovom zápase zvíťazil nad nenasadeným domácim hráčom Danielom Altmaierom v dvoch setoch 6:4 a 7:6 (10). Jeho ďalším súperom bude víťaz súboja medzi Kanaďanom Denisom Shapovalovom a Maďarom Fábiánom Marozsánom.
Molčan nastúpil do stretnutia sebavedomo, v piatom geme sa mu navyše podarilo brejknúť súpera a napokon doviesť po výsledku 6:4 prvý set do úspešného konca. V druhom dejstve si obaja hráči strážili podanie, o víťazovi tak musel rozhodnúť tajbrejk. Molčan v tejto fáze vsadil na defenzívnu hru a vyčkával hlavne na chyby súpera. Zo strany Altmaiera musel čeliť trom setbalom, ktoré úspešne odvrátil. Nemec totiž v kľúčovej fáze urobil nevynútené chyby, hlavne pri treťom mečbale Molčana. Slovák tak po tejto loptičke mohol oslavovať na kurte postup medzi najlepšiu osmičku na podujatí.
Pre 28-ročného Slováka to bolo štvrté víťazstvo na turnaji. Do hlavnej súťaže sa musel prebojovať cez dve kolá kvalifikácie, v prvom kole následne vyradil tretieho nasadeného Kazacha Alexandra Bublika. Druhýkrát v kariére sa Molčan prebojoval do štvrťfinále na turnaji kategórie 500 a vyššie.
dvojhra - osemfinále:
Alex Molčan (SR) - Daniel Altmaier (Nem.) 6:4, 7:6 (10)
