Molčan zdolal Carrena-Bustu a postupuje do štvrťfinále ATP v Hamburgu

Dvojhra - 2. kolo:



Alex MOLČAN (SR) - Pablo Carreno-Busta (Šp.) 6:3, 1:6, 7:6 (5)



Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) - Jozef KOVALÍK (SR) 6:2, 6:2

Hamburg 20. júla (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP v Hamburgu. V stredajšom stretnutí 2. kola vyradil Španiela Pabla Carrena-Bustu nasadeného ako štvrtého 6:3, 1:6, 7:6 (5). Jeho súperom medzi najlepšou osmičkou bude Chorvát Borna Čorič, ktorý zdolal Holanďana Tallona Griekspoora 6:3, 6:4.Tenista SR Jozef Kovalík sa do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP v Hamburgu neprebojoval. V stretnutí 2. kola prehral so Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom dva razy 2:6.