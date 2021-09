Molčan postúpil pri grandslamovom debute už do 3. kola dvojhry

muži - dvojhra - 2. kolo:



Alex MOLČAN (SR) - Brandon Nakashima (USA) 6:3, 3:6, 1:6, 6:2, 6:4

New York 1. septembra (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan sa pri grandslamovom debute prebojoval už do 3. kola dvojhry na US Open. V pozícii kvalifikanta zdolal v 2. kole domáceho Američana Brandona Nakashimu po päťsetovej bitke 6:3, 3:6, 1:6, 6:2, 6:4. V dueli o postup do osemfinále nastúpi proti víťazovi súboja medzi jedenástym nasadeným Argentínčanom Diegom Sebastianom Schwartzmanom a Juhoafričanom Kevinom Andersonom.Molčan začal odvážne, po rýchlom brejku sa ujal vedenia 4:1 a prvý set sa stal jeho korisťou. Zverenec trénera Ladislava Simona ťažil z výborného pohybu po dvorci, vo výmenách robil menej nevynútených chýb. Od polovice druhého dejstva však začal mať navrch Nakashima, ktorý na úvod vyradil svojho krajana Johna Isnera. V treťom dejstve si po dvoch brejkoch rýchlo vybudoval rozhodujúci náskok 4:0. Po skončení setu Molčan požiadal o medical time out a nechal si ošetriť ľavú ruku.Krátka pauza členovi NTC pomohla. Opäť získal úderovú istotu, v treťom i siedmom geme zobral Nakashimovi podanie a vynútil si rozhodujúci set. Američan sa v týchto momentoch trápil na servise i v medzihre, priveľa kazil, čo bola voda na mlyn Molčana. Na začiatku piateho dejstva odskočil Nakashimovi na 4:0 a prvý "päťseťák" v kariére dotiahol do úspešného konca. Za stavu 5:4 premenil pri vlastnom podaní v poradí tretí mečbal.